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***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

07.03.2024 18:57
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 07.03.2024 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri Alım Programı'nın onaylandığı genel kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 1.000.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 28.04.2023 7.500.000 0,214 33,23 -
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 15.05.2023 3.280.000 0,094 30,49 7.500.000 -
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 22.05.2023 3.190.000 0,091 31,36 10.780.000 -
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 24.05.2023 1.625.000 0,046 30,79 13.970.000 -
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 25.05.2023 810.000 0,023 30,86 15.595.000 -
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 04.03.2024 6.500.000 0,186 46,16 16.405.000 -
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 05.03.2024 1.000.000 0,029 45,7 22.905.000 -
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 06.03.2024 1.500.000 0,043 44,33 23.905.000
B Grubu, EREGL, TRAEREGL91G3 07.03.2024 1.395.000 0,04 45,39 25.405.000 -

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31 Mart 2023 tarihli 79 no.lu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış olan "Pay Geri Alım Programı" ve 27 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında verilen yetkiye istinaden 7 Mart 2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
7 Mart 2024 tarihinde 45,00 TL - 45,56 TL fiyat aralığından (ortalama 45,39 TL) 1.395.000 adet pay geri alınmıştır. İşlemin toplam tutarı 63.325.426 TL'dir.
Bu işlemlerle birlikte, 7 Mart 2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 26.800.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,766'ya ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256526


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