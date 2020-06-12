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***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.06.2020 17:20
GÜNCEL HABERLER



***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SALİH CEM ORAL Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı
İBRAHİM EMRAH SİLAV Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi / OYAK ANKER Bank Yönetim Kurulu Üyesi
İSMAİL KÜRŞAD KORKMAZ Satınalma Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Lojistik Direktörü
CAN ÖRÜNG Kurumsal Mimari ve İnsan Kaynakları Grup Başkan Yardımcısı / Bilgi Teknolojileri Grup Başkan Yardımcısı (V.) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
FATİH ÇITAK Pazarlama ve Satış Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Pazarlama Direktörü
URAL DURUSU İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Çelik Üretim Direktörü
FERAT GÖÇ Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (V.) ve Satın Alma Direktörü (V.) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İsdemir - Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Vekili




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850996


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RTALB 30,14 56.847.878 % 10,00  
BRISA 12,10 99.954.879 % 10,00  
CELHA 11,01 12.328.650 % 9,99  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5319 8,5747 % -0,74  
Frank 7,1477 7,1908 % -0,95  
Riyal 1,8150 1,8241 % -0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.731 3,59  
Altın Gr. 381 381 0,96  
Cumhuriyet 2.464 2.490 4,30  
Tam 2.536 2.558 4,40  
Yarım 1.238 1.249 2,20  
Çeyrek 619 625 1,10  
Gümüş.Ons 17,42 17,46 -0,22  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 -0,04  
B. Petrol 38,49 38,49 -0,06  
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