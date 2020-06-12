***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.06.2020 17:20
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SALİH CEM ORAL Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı
İBRAHİM EMRAH SİLAV Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi / OYAK ANKER Bank Yönetim Kurulu Üyesi
İSMAİL KÜRŞAD KORKMAZ Satınalma Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Lojistik Direktörü
CAN ÖRÜNG Kurumsal Mimari ve İnsan Kaynakları Grup Başkan Yardımcısı / Bilgi Teknolojileri Grup Başkan Yardımcısı (V.) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
FATİH ÇITAK Pazarlama ve Satış Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Pazarlama Direktörü
URAL DURUSU İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Çelik Üretim Direktörü
FERAT GÖÇ Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (V.) ve Satın Alma Direktörü (V.) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İsdemir - Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Vekili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850996
BIST
18:05109.835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 680,06
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
18:056,8392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
18:057,6983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0328
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6802
18:05380,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,62
|Açılış
|: 380,64
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|25.579.537
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.847.878
|% 10,00
|
|BRISA
|12,10
|99.954.879
|% 10,00
|
|CELHA
|11,01
|12.328.650
|% 9,99
|
|KSTUR
|42,12
|108.404
|% 9,97
|
|UMPAS
|0,81
|257.860
|% -10,00
|
|AYCES
|37,44
|751.952
|% -9,96
|
|EGCYO
|1,63
|1.519.549
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|876.834
|% -9,94
|
|ARTI
|2,03
|974.265
|% -9,78
|
|THYAO
|12,76
|1.018.230.018
|% 1,92
|
|ASELS
|32,20
|960.670.706
|% -0,12
|
|GARAN
|8,14
|885.223.213
|% -0,25
|
|GUSGR
|4,17
|791.908.473
|% 8,31
|
|EKGYO
|1,93
|694.805.519
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,93
|694.805.519
|% -0,52
|
|TSKB
|1,25
|391.055.027
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,56
|410.730.489
|% -1,27
|
|IEYHO
|0,75
|159.688.751
|% 2,74
|
|GUSGR
|4,17
|791.908.473
|% 8,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5319
|8,5747
|% -0,74
|
|Frank
|7,1477
|7,1908
|% -0,95
|
|Riyal
|1,8150
|1,8241
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|3,59
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.490
|4,30
|
|Tam
|2.536
|2.558
|4,40
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|2,20
|
|Çeyrek
|619
|625
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,42
|17,46
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,49
|38,49
|-0,06
|
Seans Raporu
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-
17:59XU100
Endeks 109, 942 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 14, 134.00 milyon TL de
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17:58BRISA
Yüzde 9.91 oranında artışla 12.09 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 311, 071 adet işlem
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17:57RAYSG
Yüzde 4.52 oranında artışla 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 350, 227 adet işlem
-
17:56IHGZT
Yüzde 6.64 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 067, 914 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 565, 55 artarak (% 0.56 ) 102, 333