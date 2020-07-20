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***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.07.2020 17:43
GÜNCEL HABERLER


Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 20.09.2012 İcrada Görevli Değil Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Evet A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. BARAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 12.09.2012 İcrada Görevli Değil OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. GÜLİZ KAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 12.09.2012 İcrada Görevli Değil İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ASLIHAN DÖĞER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 11.09.2012 İcrada Görevli Değil OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkan Vekillik ve Üyelikleri bulunmaktadır. Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ALİ FİDAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 31.03.2017 İcrada Görevli Değil Merkez Valisi Evet B Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 657887 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan) / Denetimden Sorumlu Komite (Üye)
KURTULUŞ BEDRİ VAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 31.03.2017 İcrada Görevli Değil Varoğlu Hukuk Bürosu Hukuk Danışmanı ve Avukat Evet B Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 657887 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) / Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860555


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Altın Ons 1.816 1.816 5,78  
Altın Gr. 400 401 1,40  
Cumhuriyet 2.601 2.623 23,60  
Tam 2.679 2.691 24,20  
Yarım 1.300 1.316 11,90  
Çeyrek 652 659 5,90  
Gümüş.Ons 19,76 19,79 0,45  
Gümüş Gr. 4,36 4,36 0,10  
B. Petrol 43,30 43,30 0,16  
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