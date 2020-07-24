***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.07.2020 15:50
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SALİH CEM ORAL Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı
FATİH ÇITAK Pazarlama ve Satış Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Pazarlama Direktörü
İSMAİL KÜRŞAD KORKMAZ Satınalma Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Lojistik Direktörü Omsan Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
İBRAHİM EMRAH SİLAV Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi / OYAK ANKER Bank Yönetim Kurulu Üyesi
ERCAN KAYA Kurumsal Mimari ve İnsan Kaynakları Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup Kurumsal İletişim Direktörü
CAN ÖRÜNG Bilgi Teknolojileri Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Kurumsal Mimari ve İnsan Kaynakları Grup Başkan Yardımcısı
URAL DURUSU İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Çelik Üretim Direktörü
FERAT GÖÇ Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (V.) ve Satın Alma Direktörü (V.) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İsdemir - Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Vekili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861635
BIST
15:41118.882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -148,80
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
15:416,8510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8510
En Düşük
6,8335
15:417,9549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0162
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
15:41417,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,35
|Açılış
|: 417,56
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|CEOEM
|4,84
|60.407.750
|% 10,00
|
|EGEEN
|797,50
|157.639.062
|% 10,00
|
|KENT
|2.211,20
|40.728.207
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|22.025.611
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.432.356
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|SISE
|6,51
|1.464.788.192
|% 3,33
|
|ASELS
|35,22
|1.384.110.229
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,34
|798.274.780
|% 0,43
|
|TRKCM
|4,35
|509.686.779
|% 2,59
|
|ALKIM
|14,85
|492.103.227
|% 5,17
|
|EKGYO
|2,34
|798.274.780
|% 0,43
|
|SISE
|6,51
|1.464.788.192
|% 3,33
|
|TRKCM
|4,35
|509.686.779
|% 2,59
|
|TSKB
|1,26
|132.260.886
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,37
|205.748.357
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7106
|8,7543
|% 0,24
|
|Frank
|7,3779
|7,4223
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8204
|1,8296
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|7,39
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.740
|16,50
|
|Tam
|2.799
|2.814
|19,00
|
|Yarım
|1.359
|1.375
|8,30
|
|Çeyrek
|682
|689
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,98
|0,01
|
|B. Petrol
|43,48
|43,48
|0,15
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Seans Raporu
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