***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİnternet Adresi OYAK MADEN METALÜRJİ www.oyakmadenmetalurji.com.tr / EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. www.erdemir.com.tr / İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. www.isdemir.com.tr / ERDEMİR MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. www.erdemirmaden.com.tr / ERDEMİR MÜHENDİSLİK, YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. www.muhendislikerdemir.com.tr / ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ SAN. VE TİC. A.Ş. www.ersem.com.tr / ERDEMİR - ROMANIA S.R.L. www.erdemir.ro / ERDEMİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. www.erdemirenerji.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SÜLEYMAN SAVAŞ ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 27.05.2013 İcrada Görevli Değil OYAK Genel Müdür / OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlıkları bulunmaktadır. Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırOYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ TOKER ÖZCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 13.09.2012 İcrada Görevli İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Genel Müdürü / İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri bulunmaktadır. Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırBAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI BEKİR EMRE HAYKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 20.09.2012 İcrada Görevli Değil Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Evet A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırOYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. BARAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 12.09.2012 İcrada Görevli Değil OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırOYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. GÜLİZ KAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 12.09.2012 İcrada Görevli Değil İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırOMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ASLIHAN DÖĞER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 11.09.2012 İcrada Görevli Değil OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkan Vekillik ve Üyelikleri bulunmaktadır. Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırALİ FİDAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 31.03.2017 İcrada Görevli Değil Merkez Valisi Evet B Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 657887 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan) / Denetimden Sorumlu Komite (Üye) / Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)KURTULUŞ BEDRİ VAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 31.03.2017 İcrada Görevli Değil Varoğlu Hukuk Bürosu Hukuk Danışmanı ve Avukat Evet B Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 657887 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) / Denetimden Sorumlu Komite (Başkan) / Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)MAHMUT CENGİZ AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 01.02.2021 İcrada Görevli Değil OYAK Grubu Şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır. AIFD-Araştımacı İlaç Firmaları Derneği, Yatırım ve İnovasyon Politikaları Direktörü Evet B Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliğiİskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Entegre Demir Çelik Üretimi 2.900.000.000,00 2.751.325.633,16 TRY 94,87 TAM KONSOLİDASYONErdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Demir Cevheri, Pelet Üretimi 120.000.000,00 108.000.000,00 TRY 90,00 TAM KONSOLİDASYONErdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. Çelik Servis Merkezi 39.952.781,00 39.952.781,00 TRY 100,00 TAM KONSOLİDASYONErdemir Müh. Yön. ve Dan. Hiz. A.Ş. Yönetim ve Danışmanlık 7.500.000,00 7.500.000,00 TRY 100,00 TAM KONSOLİDASYONErdemir Romania SRL Silisli Çelik Üretimi 81.501.550,00 81.501.550,00 RON 100,00 TAM KONSOLİDASYONErdemir Asia Pacific Private Limited Ticari Faaliyet 250.000,00 250.000,00 USD 100,00 TAM KONSOLİDASYONErdemir Enerji Üretim A.Ş. Enerji Üretimi 8.000.000,00 8.000.000,00 TRY 100,00 TAM KONSOLİDASYONİsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. Endüstriyel Gaz Üretim ve Satışı 175.000.000,00 83.011.250,00 TRY 47,44 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIKKümaş Manyezit Sanayi A.Ş. Endüstriyel Ürünler 550.000.000,00 550.000.000,00 TRY 100,00 TAM KONSOLİDASYONhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907917BIST