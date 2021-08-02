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***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.08.2021 17:46



***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. Uzunkum No.7 67300 Kdz. Ereğli / Zonguldak Tel.: (372) 323 25 00 Faks: (372) 323 57 55 İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Karşı Mahalle Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarı No:1 Payas / Hatay Tel.: (326) 758 40 40 Faks: (326) 755 11 84 ERDEMİR MADENCiLiK SAN. VE TiC. A.Ş. Cürek Yolu 5.km Divriği / Sivas Tel.: (346) 419 11 21 Faks: (346) 419 11 50 ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ SAN. VE TİC. A.Ş. Gebze Organize Sanayi Bölgesi, 700. Sok., No: 724 Gebze/Kocaeli Tel.: (262) 679 27 27 Faks: (262) 679 27 97 ERDEMİR - ROMANIA SRL 18, Soseaua Gaesti, Targoviste, 130087 Dambovita Country / Romania Tel.: 0040 245 60 71 00 Faks: 0040 245 60 60 70 KÜMAŞ MANYEZİT A.Ş. Eskişehir Karayolu 9 Km. Merkez / Kütahya Tel.: (274) 225 00 50 Faks: (274) 225 00 60
İnternet Adresi OYAK MADEN METALÜRJİ www.oyakmadenmetalurji.com.tr / EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. www.erdemir.com.tr / İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. www.isdemir.com.tr / ERDEMİR MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. www.erdemirmaden.com.tr / ERDEMİR MÜHENDİSLİK, YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. www.muhendislikerdemir.com.tr / ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ SAN. VE TİC. A.Ş. www.ersem.com.tr / ERDEMİR - ROMANIA S.R.L. www.erdemir.ro / ERDEMİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. www.erdemirenerji.com.tr / KÜMAŞ MANYEZİT A.Ş. www.kumasref.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Barbaros Mahallesi Ardıç Sok. No:6 34746 Ataşehir / İstanbul (216) 578 80 00 (216) 469 48 10

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İdil Önay Ergin Yatırımcı İlişkileri Müdürü 16.04.2014 (0-216) 578 80 61 ionay@erdemir.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207177 / 700828
Ali Seydi Böler Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 07.12.2018 (0-216) 578 80 61 investorrelations@erdemir.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SALİH CEM ORAL Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı
FATİH ÇITAK Pazarlama ve Satış Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Pazarlama Direktörü
İSMAİL KÜRŞAD KORKMAZ Satınalma Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Lojistik Direktörü Omsan Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (ATAER Holding A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisi)
MUSTAFA SERDAR BAŞOĞLU Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman Direktörü
ERCAN KAYA Kurumsal Mimari ve İnsan Kaynakları Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup Kurumsal İletişim Direktörü
CAN ÖRÜNG Bilgi Teknolojileri Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Kurumsal Mimari ve İnsan Kaynakları Grup Başkan Yardımcısı
URAL DURUSU İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Çelik Üretim Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954193


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Tam 3.244 3.326 34,07  
Yarım 1.568 1.609 16,48  
Çeyrek 786 804 8,25  
Gümüş.Ons 25,53 25,57 0,13  
Gümüş Gr. 6,90 6,91 0,08  
B. Petrol 72,53 72,53 -0,36  
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