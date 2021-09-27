***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSALİH CEM ORAL Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür YardımcısıFATİH ÇITAK Pazarlama ve Satış Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Pazarlama DirektörüİSMAİL KÜRŞAD KORKMAZ Satınalma Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Lojistik Direktörü Omsan Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (ATAER Holding A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisi)MUSTAFA SERDAR BAŞOĞLU Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman DirektörüERCAN KAYA Kurumsal Mimari ve İnsan Kaynakları Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup Kurumsal İletişim DirektörüCAN ÖRÜNG Bilgi Teknolojileri Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Kurumsal Mimari ve İnsan Kaynakları Grup Başkan YardımcısıSİNAN BOZKURT İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Sıcak Haddehaneler Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965380BIST