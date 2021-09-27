***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.09.2021 17:38
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SALİH CEM ORAL Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı
FATİH ÇITAK Pazarlama ve Satış Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Pazarlama Direktörü
İSMAİL KÜRŞAD KORKMAZ Satınalma Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Lojistik Direktörü Omsan Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (ATAER Holding A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisi)
MUSTAFA SERDAR BAŞOĞLU Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman Direktörü
ERCAN KAYA Kurumsal Mimari ve İnsan Kaynakları Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup Kurumsal İletişim Direktörü
CAN ÖRÜNG Bilgi Teknolojileri Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Kurumsal Mimari ve İnsan Kaynakları Grup Başkan Yardımcısı
SİNAN BOZKURT İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Sıcak Haddehaneler Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965380
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,06
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
18:058,8270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0390
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8062
18:0510,3549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0786
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3077
18:05496,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,40
|Açılış
|: 496,65
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SERVE
|14,30
|629.439
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,77
|7.872.973
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,95
|379.726
|% 10,00
|
|PKENT
|2.601,20
|24.890.675
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,52
|7.940.675
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,59
|423.076
|% -9,82
|
|AKYHO
|2,09
|50.690.756
|% -7,93
|
|UTPYA
|20,38
|397.252
|% -7,36
|
|KIMMR
|3,73
|214.452.655
|% -7,21
|
|EDATA
|9,99
|39.808.783
|% -6,20
|
|GARAN
|8,92
|1.476.069.713
|% 1,13
|
|THYAO
|13,53
|1.216.876.865
|% -0,66
|
|BIOEN
|37,66
|577.559.463
|% 0,05
|
|TUPRS
|112,00
|570.875.626
|% 1,08
|
|YKBNK
|2,36
|557.384.127
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,36
|557.384.127
|% 1,72
|
|GARAN
|8,92
|1.476.069.713
|% 1,13
|
|EKGYO
|1,78
|209.091.403
|% -0,56
|
|THYAO
|13,53
|1.216.876.865
|% -0,66
|
|KRDMD
|6,37
|489.196.488
|% 1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8236
|8,8270
|% -0,44
|
|Euro
|10,3008
|10,3549
|% -0,75
|
|Sterlin
|12,0619
|12,1223
|% -0,21
|
|Frank
|9,4941
|9,5513
|% -0,61
|
|Riyal
|2,3454
|2,3571
|% -0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|0,12
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,03
|
|B. Petrol
|78,50
|78,50
|1,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 98 artarak (% 0.74 ) 1, 489
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
-
17:58XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 11, 492.00 milyon TL de
-
17:58TUCLK
Yüzde 6.94 oranında artışla 14.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 302, 988 adet işlem
-
17:57OYLUM
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 637, 015 adet işlem