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***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.09.2021 17:38



***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SALİH CEM ORAL Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı
FATİH ÇITAK Pazarlama ve Satış Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Pazarlama Direktörü
İSMAİL KÜRŞAD KORKMAZ Satınalma Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Lojistik Direktörü Omsan Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (ATAER Holding A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisi)
MUSTAFA SERDAR BAŞOĞLU Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman Direktörü
ERCAN KAYA Kurumsal Mimari ve İnsan Kaynakları Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup Kurumsal İletişim Direktörü
CAN ÖRÜNG Bilgi Teknolojileri Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Kurumsal Mimari ve İnsan Kaynakları Grup Başkan Yardımcısı
SİNAN BOZKURT İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Sıcak Haddehaneler Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965380


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Yarım 1.587 1.629 -0,74  
Çeyrek 796 814 -0,37  
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Gümüş Gr. 6,42 6,43 0,03  
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