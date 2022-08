***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliğiİskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Entegre Demir Çelik Üretimi 2.900.000.000,00 2.751.325.633,16 TRY 94,87 TAM KONSOLİDASYONErdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Demir Cevheri, Pelet Üretimi 120.000.000,00 108.000.000,00 TRY 90,00 TAM KONSOLİDASYONErdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. Çelik Servis Merkezi 39.952.781,00 39.952.781,00 TRY 100,00 TAM KONSOLİDASYONErdemir Müh. Yön. ve Dan. Hiz. A.Ş. Yönetim ve Danışmanlık 7.500.000,00 7.500.000,00 TRY 100,00 TAM KONSOLİDASYONErdemir Romania SRL Silisli Çelik Üretimi 81.501.550,00 81.501.550,00 RON 100,00 TAM KONSOLİDASYONErdemir Asia Pacific Private Limited Ticari Faaliyet 250.000,00 250.000,00 USD 100,00 TAM KONSOLİDASYONErdemir Enerji Üretim A.Ş. Enerji Üretimi 18.000.000,00 18.000.000,00 TRY 100,00 TAM KONSOLİDASYONİsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. Endüstriyel Gaz Üretim ve Satışı 140.000.000,00 66.411.308,39 TRY 47,44 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIKKümaş Manyezit Sanayi A.Ş. Endüstriyel Ürünler 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 TRY 100,00 TAM KONSOLİDASYONhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054713BIST