***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.08.2022 18:11
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Entegre Demir Çelik Üretimi 2.900.000.000,00 2.751.325.633,16 TRY 94,87 TAM KONSOLİDASYON
Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Demir Cevheri, Pelet Üretimi 120.000.000,00 108.000.000,00 TRY 90,00 TAM KONSOLİDASYON
Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. Çelik Servis Merkezi 39.952.781,00 39.952.781,00 TRY 100,00 TAM KONSOLİDASYON
Erdemir Müh. Yön. ve Dan. Hiz. A.Ş. Yönetim ve Danışmanlık 7.500.000,00 7.500.000,00 TRY 100,00 TAM KONSOLİDASYON
Erdemir Romania SRL Silisli Çelik Üretimi 81.501.550,00 81.501.550,00 RON 100,00 TAM KONSOLİDASYON
Erdemir Asia Pacific Private Limited Ticari Faaliyet 250.000,00 250.000,00 USD 100,00 TAM KONSOLİDASYON
Erdemir Enerji Üretim A.Ş. Enerji Üretimi 18.000.000,00 18.000.000,00 TRY 100,00 TAM KONSOLİDASYON
İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. Endüstriyel Gaz Üretim ve Satışı 140.000.000,00 66.411.308,39 TRY 47,44 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIK
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. Endüstriyel Ürünler 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 TRY 100,00 TAM KONSOLİDASYON
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054713
BIST