***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.09.2022 18:12
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NİYAZİ AŞKIN PEKER Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Erdemir Mühendislik Yön. ve Dan. Hiz. A.Ş. Genel Müdür Danışmanı
FATİH ÇITAK Pazarlama ve Satış Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Pazarlama Direktörü
İSMAİL KÜRŞAD KORKMAZ Satınalma Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Lojistik Direktörü Omsan Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (ATAER Holding A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisi)
MUSTAFA SERDAR BAŞOĞLU Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman Direktörü
ERCAN KAYA Kurumsal Mimari ve İnsan Kaynakları Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup Kurumsal İletişim Direktörü
CAN ÖRÜNG Bilgi Teknolojileri Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Kurumsal Mimari ve İnsan Kaynakları Grup Başkan Yardımcısı
SİNAN BOZKURT İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Sıcak Haddehaneler Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062407
BIST
18:053.649
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 127,83
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.650
En Düşük
3.544
18:0518,2279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0068
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
18:0518,4723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1562
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
18:051.013,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,35
|Açılış
|: 1.013,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|504,90
|141.093.054
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,71
|31.018.500
|% 10,00
|
|RODRG
|33,22
|9.748.555
|% 10,00
|
|QNBFB
|49,50
|1.498.241
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|ASUZU
|294,30
|493.412.686
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.672.868
|% -10,00
|
|SEKUR
|20,84
|54.315.127
|% -9,94
|
|MEDTR
|23,50
|34.217.752
|% -7,84
|
|BRMEN
|3,29
|1.332.793
|% -6,80
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,88
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,69
|7.989.552.543
|% 6,13
|
|EREGL
|33,40
|7.253.767.781
|% 2,90
|
|THYAO
|74,95
|7.092.231.976
|% 2,11
|
|EKGYO
|5,35
|5.996.232.719
|% 4,70
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,88
|
|YKBNK
|9,69
|7.989.552.543
|% 6,13
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|DOHOL
|5,78
|1.746.036.856
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2243
|18,2279
|% -0,04
|
|Euro
|18,4640
|18,4723
|% 0,85
|
|Sterlin
|21,2659
|21,3725
|% 0,93
|
|Frank
|19,0769
|19,1919
|% 0,84
|
|Riyal
|4,8345
|4,8587
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|11,85
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|6,40
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.815
|6.871
|42,00
|
|Yarım
|3.321
|3.357
|19,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.680
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,74
|19,77
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,52
|
|B. Petrol
|94,37
|94,37
|1,53
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 3, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 55 üstünde . İşlem hacmi 111, 493.00 milyon TL de
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17:59TUKAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 12.37 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 703, 174 adet işlem
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17:58TURSG
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 842, 076 adet işlem
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17:56HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 906, 049 adet işlem
-
17:55BUCIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 045, 145 adet işlem