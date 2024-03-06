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***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.03.2024 19:16
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NİYAZİ AŞKIN PEKER Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Erdemir Mühendislik Yön. ve Dan. Hiz. A.Ş. Genel Müdür Danışmanı
MUSTAFA SERDAR BAŞOĞLU Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman Direktörü
SERCAN BÜYÜKBAYRAM Pazarlama ve Satış Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Pazarlama ve Satış Direktörü
ŞEVKET SELİM YILMAZ Satınalma Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Demirli Malzemeler Alım Direktörü
ERCAN KAYA Kurumsal Mimari ve İnsan Kaynakları Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup Kurumsal İletişim Direktörü
SİNAN BOZKURT İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Sıcak Haddehaneler Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256003


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 242,00 6.502.540 % 10,00  
KAPLM 170,70 66.118.831 % 9,99  
ALCAR 1.829,00 675.738.710 % 9,98  
DOBUR 140,00 48.121.836 % 9,98  
KSTUR 5.317,50 7.604.025 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,7680 31,7926 % 0,09  
Euro 34,6816 34,7701 % 0,24  
Sterlin 40,2904 40,4925 % -0,14  
Frank 35,8505 36,0665 % -0,06  
Riyal 8,4396 8,4820 % -0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,15 24,17 % 0,66  
Platin 906,37 912,67 % 0,66  
Paladyum 1.042,81 1.045,38 % 0,66  
Brent Pet. 82,92 82,92 % 0,66  
Altın Ons 2.148,30 2.148,76 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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