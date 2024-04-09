***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SÜLEYMAN SAVAŞ ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 27.05.2013 İcrada Görevli Değil OYAK Genel Müdür / OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlıkları bulunmaktadır. Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırOMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ BARAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 11.09.2012 İcrada Görevli Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi (OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisi) / İsdemir Yönetim Kurulu Üyesi (OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisi) OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırOYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ GÜRTAN DAMAR Erkek Murahhas Üye İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 13.09.2012 İcrada Görevli Erdemir Mühendislik Genel Müdürü / Erdemir YKB Vekili ve Murahhas Aza Danışmanı / Erdemir Satınalma Direktör Vekili / İsdemir Genel Müdür Danışmanı OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırT.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI BEKİR EMRE HAYKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 20.09.2012 İcrada Görevli Değil İsdemir Yönetim Kurulu Üyesi ( T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi) Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Evet A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırOYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. EREN ZİYA DİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 12.09.2012 İcrada Görevli Değil OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyelikleri bulunmaktadır. Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırOYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. GÜLİZ KAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 12.09.2012 İcrada Görevli Değil OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırEMRE GÖLTEPE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 17.03.2022 İcrada Görevli Değil Neo Portföy Yönetim A.Ş. Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu Üyesi Evet B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251379 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Başkan) / Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)KADRİ ÖZGÜNEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 31.03.2023 İcrada Görevli Değil Kairos Kurumsal Danışmanlık, Yönetici Ortak Evet B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251379 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) / Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)SEZAİ AFİF ENSARİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 28.03.2024 İcrada Görevli Değil OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Evet B Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan) / Denetimden Sorumlu Komite (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271483BIST