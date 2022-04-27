***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
27.04.2022 18:15
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/04/2022
Karar Sayısı
9837
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLOLAR ve FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 27.04.2022 KARAR SAYISI: 9837 Şirketimizce hazırlanan ve denetime tabi olmayan 01.01.2022 - 31.03.2022 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tabloların ve Türk Ticaret Kanunu ve SPK Tebliğine uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda - Tarafımızca incelendiğini, - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, Türk Ticaret Kanunu ve SPK Tebliğine uyumlu olarak hazırlanan, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, Emre GÖLTEPE Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Ali FİDAN Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Serdar BAŞOĞLU Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024386
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|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.586.644
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.799.857
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|1.135.939
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.853.163
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|601.821.150
|% -9,98
|
|DAGHL
|25,14
|1.872.025
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,72
|53.075.812
|% -9,92
|
|OTTO
|34,00
|820.651
|% -8,70
|
|KZBGY
|64,40
|35.057.624
|% -6,94
|
|THYAO
|40,50
|6.714.440.475
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|2.361.399.095
|% 0,07
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% -1,97
|
|EREGL
|33,16
|1.648.258.685
|% -3,44
|
|SISE
|17,71
|1.526.524.599
|% -0,62
|
|ALBRK
|1,26
|555.753.148
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,65
|1.108.462.896
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,91
|1.394.135.355
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 10,00
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% -1,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7707
|14,7883
|% -0,14
|
|Euro
|15,5448
|15,5847
|% -0,27
|
|Sterlin
|18,3621
|18,4542
|% -0,86
|
|Frank
|15,1400
|15,2312
|% -0,51
|
|Riyal
|3,9268
|3,9465
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|9,95
|
|Altın Gr.
|900
|900
|1,84
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|-0,08
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,39
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