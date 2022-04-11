***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan - Denetimden Sorumlu Komite'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Emre GÖLTEPE ile Ali FİDAN'ın görev almalarına ve komite başkanlığına Emre GÖLTEPE 'nin seçilmesine, - Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Kurtuluş Bedri VAROĞLU ve Emre GÖLTEPE ile Yatırımcı İlişkileri Direktörü İdil ÖNAY ERGİN'in görev almalarına ve komite başkanlığına Kurtuluş Bedri VAROĞLU'nun seçilmesine, - Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ali FİDAN ile Kurtuluş Bedri VAROĞLU'nun görev almalarına ve komite başkanlığına Ali FİDAN'ın seçilmesine, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019257BIST