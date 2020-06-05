***EREGL* *FORMT* *KUYAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
05.06.2020 17:11
***EREGL******FORMT******KUYAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler EREGL, FORMT, KUYAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
EREGL 1 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E AHMET ADIM 126,683
FORMT 2 FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. E EMRE BAYDOGAN 72.000,000
FORMT 3 FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. E EMRE BAYDOGAN 119.000,415
FORMT 4 FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. E EMRE BAYDOGAN 253.659,000
KUYAS 5 KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.S. E ZAFER AKGÜN 7.388,858
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849520
BIST
17:15110.307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 769,95
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:156,7859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0331
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7859
En Düşük
6,7351
17:157,6656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0077
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:15366,32
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -5,82
|Açılış
|: 366,32
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
365,80
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|41.464.445
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|277.838
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.856.409
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.556.193
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|16.701.215
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,22
|7.668.984
|% -7,37
|
|GARAN
|8,24
|1.228.386.331
|% 1,23
|
|THYAO
|12,73
|795.459.314
|% 1,11
|
|TUPRS
|89,45
|497.067.679
|% 3,35
|
|ASELS
|31,90
|392.854.372
|% 0,69
|
|PETKM
|3,80
|382.854.360
|% -1,55
|
|GARAN
|8,24
|1.228.386.331
|% 1,23
|
|EKGYO
|1,65
|243.620.142
|% -0,60
|
|PETKM
|3,80
|382.854.360
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,33
|126.659.167
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,24
|114.023.776
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5685
|8,6115
|% 1,05
|
|Frank
|7,0002
|7,0424
|% -0,53
|
|Riyal
|1,8000
|1,8091
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-30,45
|
|Altın Gr.
|366
|367
|-5,60
|
|Cumhuriyet
|2.380
|2.410
|-37,40
|
|Tam
|2.450
|2.476
|-42,20
|
|Yarım
|1.195
|1.211
|-18,80
|
|Çeyrek
|598
|605
|-9,40
|
|Gümüş.Ons
|17,37
|17,39
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|2,04
|