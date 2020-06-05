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***EREGL* *FORMT* *KUYAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

05.06.2020 17:11
GÜNCEL HABERLER



***EREGL******FORMT******KUYAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler EREGL, FORMT, KUYAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
EREGL 1 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E AHMET ADIM 126,683
FORMT 2 FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. E EMRE BAYDOGAN 72.000,000
FORMT 3 FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. E EMRE BAYDOGAN 119.000,415
FORMT 4 FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. E EMRE BAYDOGAN 253.659,000
KUYAS 5 KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.S. E ZAFER AKGÜN 7.388,858

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849520


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 79,75 41.464.445 % 10,00  
BAYRK 3,96 277.838 % 10,00  
LUKSK 13,53 4.856.409 % 10,00  
RTALB 18,73 45.556.193 % 9,98  
FRIGO 17,75 891.356 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5685 8,6115 % 1,05  
Frank 7,0002 7,0424 % -0,53  
Riyal 1,8000 1,8091 % 0,40  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.683 1.684 -30,45  
Altın Gr. 366 367 -5,60  
Cumhuriyet 2.380 2.410 -37,40  
Tam 2.450 2.476 -42,20  
Yarım 1.195 1.211 -18,80  
Çeyrek 598 605 -9,40  
Gümüş.Ons 17,37 17,39 -0,32  
Gümüş Gr. 3,77 3,78 -0,07  
B. Petrol 42,02 42,02 2,04  
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