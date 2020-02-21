***EREGL* *ISBIR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
21.02.2020 16:28
***EREGL******ISBIR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler EREGL, ISBIR
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
EREGL 1 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E NIYAZI MURAT INCIRCI 51,515
ISBIR 2 ISBIR HOLDING A.S. E MEVLÜT DENIZ 1,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820857
BIST
17:35116.994
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 1.352,44
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:356,1136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:356,6312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0451
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6332
En Düşük
6,5655
17:35323,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 5,42
|Açılış
|: 323,14
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,85
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|106.487.965
|% 19,97
|
|ESCOM
|3,12
|9.290.201
|% 14,71
|
|TRCAS
|3,70
|91.810.910
|% 14,20
|
|RHEAG
|1,98
|4.870.489
|% 13,79
|
|ARDYZ
|14,98
|19.147.939
|% 13,57
|
|MIPAZ
|3,05
|162.855.507
|% -14,33
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|HATEK
|8,51
|14.240.781
|% -8,20
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|TSPOR
|5,91
|92.979.262
|% -5,14
|
|THYAO
|14,47
|1.700.003.670
|% 0,70
|
|ASELS
|29,08
|1.234.978.503
|% 2,54
|
|KOZAA
|12,33
|723.953.261
|% 9,70
|
|IPEKE
|9,76
|683.851.473
|% 5,97
|
|KRDMD
|2,81
|523.901.286
|% 3,69
|
|EKGYO
|1,55
|365.176.123
|% 1,31
|
|ODAS
|2,11
|415.712.903
|% 2,93
|
|KRDMD
|2,81
|523.901.286
|% 3,69
|
|ALBRK
|1,54
|232.050.373
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|176.989.283
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8955
|7,9351
|% 0,76
|
|Frank
|6,2120
|6,2494
|% 0,59
|
|Riyal
|1,6268
|1,6350
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|22,17
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,00
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.129
|2.182
|42,18
|
|Yarım
|1.029
|1.056
|20,40
|
|Çeyrek
|516
|528
|10,21
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,53
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,05
|58,05
|-1,26
|
Seans Raporu
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