***EREGL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.03.2023 09:12
***EREGL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EREGL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında ArcelorMittal S.A. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123248
BIST
15:515.306
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -78,14
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
15:5118,9754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1760
En Düşük
18,9063
15:5120,2982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1160
|Açılış
|: 20,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,5591
En Düşük
20,1806
15:511.160,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 19,88
|Açılış
|: 1.160,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.140,37
|
1.160,71
En Düşük
1.137,94
BIST En Aktif Hisseler15:51
|ALFAS
|291,70
|282.622.997
|% 9,99
|
|GOKNR
|14,64
|24.378.674
|% 9,99
|
|VKING
|40,12
|22.747.747
|% 9,98
|
|TETMT
|265,80
|21.687.633
|% 9,97
|
|EUKYO
|4,97
|7.074.916
|% 9,96
|
|PENTA
|30,96
|395.324.667
|% -10,00
|
|EMKEL
|8,39
|15.141.978
|% -9,98
|
|DEVA
|47,06
|115.042.442
|% -9,24
|
|CANTE
|60,55
|210.477.411
|% -8,74
|
|ISKPL
|5,86
|33.621.892
|% -8,44
|
|ASTOR
|53,75
|4.030.214.873
|% 2,97
|
|EREGL
|40,26
|3.191.168.544
|% -1,23
|
|ISCTR
|14,09
|3.111.412.057
|% -3,23
|
|SASA
|116,40
|2.813.259.257
|% 4,49
|
|THYAO
|136,00
|2.383.903.497
|% -1,95
|
|ISCTR
|14,09
|3.111.412.057
|% -3,23
|
|YKBNK
|11,15
|2.122.958.658
|% -5,99
|
|EKGYO
|8,04
|1.347.297.008
|% -0,62
|
|SKBNK
|2,46
|345.603.330
|% -5,75
|
|AKBNK
|18,71
|2.093.083.496
|% -4,15
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9710
|18,9754
|% 0,04
|
|Euro
|20,2924
|20,2982
|% 0,57
|
|Sterlin
|22,8839
|22,9987
|% 0,63
|
|Frank
|20,7788
|20,9039
|% 1,34
|
|Riyal
|5,0383
|5,0635
|% 0,02
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|31,49
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|16,70
|
|Cumhuriyet
|7.805
|7.923
|130,00
|
|Tam
|7.837
|7.886
|256,00
|
|Yarım
|3.829
|3.859
|125,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.930
|63,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|1,04
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,07
|0,55
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|-3,75
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
-
16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -69, 39 kaybederek (% -1.44 ) 4, 765
-
16:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, GOKNR, KRGYO, MEGAP, BVSAN, VKING, MOBTL, ONCSM, ALFAS, SDTTR
-
16:06
BRKVY, EYGYO, UFUK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:06
BASCM, TSKB, PSDTC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:06
Bu seansda işlem gören 247 hisse senedinden 66 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 175 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem