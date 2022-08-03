***EREGL* *KSTUR* *JANTS* *ISBIR* *YBTAS* *BRKO* *AYGAZ* *BERA* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***EREGL******KSTUR******JANTS******ISBIR******YBTAS******BRKO******AYGAZ******BERA******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AYES, AYGAZ, BERA, BRKO, EREGL, ISBIR, JANTS, KSTUR, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E SAİD KARTA 32.500,000AYGAZ 2 AYGAZ A.Ş. E ZAFER YÜKSEL 5.036,710BERA 3 BERA HOLDİNG A.Ş. E AYŞE KARA 104,000BERA 4 BERA HOLDİNG A.Ş. E BEYHAN DOĞAN 1.600,000BERA 5 BERA HOLDİNG A.Ş. E BURHAN ŞİRİN 5.280,000BERA 6 BERA HOLDİNG A.Ş. E CENGİZ GÜLEÇ 2.640,000BERA 7 BERA HOLDİNG A.Ş. E CEVRİYE ÇINAR 1.176,000BERA 8 BERA HOLDİNG A.Ş. E ELMAS ERBEK 984,000BERA 9 BERA HOLDİNG A.Ş. E FATMA AYRANCI 1.720,000BERA 10 BERA HOLDİNG A.Ş. E FİKRET YILDIRIM 7.200,000BERA 11 BERA HOLDİNG A.Ş. E HAKKI AYRANCI 1.600,000BERA 12 BERA HOLDİNG A.Ş. E HASAN GÜZEL 5.392,000BERA 13 BERA HOLDİNG A.Ş. E HATİCE ANDAÇ 760,000BERA 14 BERA HOLDİNG A.Ş. E MAHMUT AYDIN 6.280,000BERA 15 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEHMET AYRANCI 4.240,000BERA 16 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEHMET FATİH KAHRİMAN 2.560,000BERA 17 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEHMET SOYUCAK 15.168,000BERA 18 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEHMET ŞERİF VERDİ 5.760,000BERA 19 BERA HOLDİNG A.Ş. E METİN USTA 2.240,000BERA 20 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA AVŞAR 2.880,000BERA 21 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA TEMİR 960,000BERA 22 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA YAVUZ 2.640,000BERA 23 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA YURTTAŞ 19.120,000BERA 24 BERA HOLDİNG A.Ş. E NİYAZİ AYRANCI 1.600,000BERA 25 BERA HOLDİNG A.Ş. E OKTAY KILIÇ 3.232,000BERA 26 BERA HOLDİNG A.Ş. E RAMAZAN DEMİR 3.000,000BERA 27 BERA HOLDİNG A.Ş. E SAMED ÖZYÜREK 2.560,000BERA 28 BERA HOLDİNG A.Ş. E YAŞAR USTA 2.880,000BERA 29 BERA HOLDİNG A.Ş. E YUSUF MAVİLİ 7.584,000BERA 30 BERA HOLDİNG A.Ş. E YÜCEL KÖR 1.536,000BERA 31 BERA HOLDİNG A.Ş. E YÜKSEL MAVİ 2.152,000BERA 32 BERA HOLDİNG A.Ş. E ÖMER USTA 1.920,000BERA 33 BERA HOLDİNG A.Ş. E İBRAHİM GÖÇ 3.680,000BERA 34 BERA HOLDİNG A.Ş. E İBRAHİM ÇINAR 6.080,000BERA 35 BERA HOLDİNG A.Ş. E ŞENEL VERDİ 8.320,000BERA 36 BERA HOLDİNG A.Ş. E ŞENER AKBABA 2.048,000BRKO 37 BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E SEVİM KOÇ 18.525,750EREGL 38 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E AVEDİS MURAT PEKMEZYAN 944,790EREGL 39 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E MEMET ZEKİ SAYILIR 71,730ISBIR 40 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E ABBAS ÖZDEMİR 16,830ISBIR 41 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E İPEK ÇAĞLA YILDIZ 1.264,290JANTS 42 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E GÜLŞAH ENGİZEK 3.879,600KSTUR 43 KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. E ALTINGÜL SELÇUKİ 8.084,475YBTAS 44 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E YUNİS DEVECİ 2,800YBTAS 45 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E YUNİS DEVECİ 4,666(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051493BIST