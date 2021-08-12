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***EREGL* *PAMEL* *ISBIR* *DGKLB* *BUCIM* *MRSHL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

12.08.2021 16:57



***EREGL******PAMEL******ISBIR******DGKLB******BUCIM******MRSHL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BUCIM, DGKLB, EREGL, ISBIR, MRSHL, PAMEL

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
BUCIM 1 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. E AHMET SAKİN 41.581,684
DGKLB 2 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ELİF KÖSE 1,657
EREGL 3 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E ZEYNEL ABİDİN CÜCEL 831,810
ISBIR 4 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E GİZEM KARAHİSARLIOĞLU 187,000
MRSHL 5 MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. E ZEYNEL ABİDİN CÜCEL 13,950
PAMEL 6 PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. E PAMUKOVA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 1.410.000,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957607


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