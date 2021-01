EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Aykut Halit 12559 TRY 25,118Nazım Hikmet 12909 TRY 25,818Raif Ataçağ 100 TRY 0,2Beşir Acar 10869 TRY 21,738Yaşar Emin Taylan 6013 TRY 12,026Tuğrul Dirimtekin 500 TRY 1Sinan Aydın 3000 TRY 6Ömer Murat Uluat 3000 TRY 6Sedat Atkın 1000 TRY 2Özcan Özbuğa 50 TRY 0,10TOPLAM 50000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905129BIST