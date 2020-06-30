***ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
30.06.2020 17:31
***ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ERGLI]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
21/02/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFERTT92033
Nominal Değer (TL)
100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
29/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
02/07/2020
Vadesi (Gün)
84
İtfa Tarihi
21/09/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853524
BIST
17:20116.306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 462,92
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
17:206,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
17:207,6906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0169
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
17:20391,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,35
|Açılış
|: 391,07
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,40
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.282.823
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.742.256
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|104.015.274
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|193.667.381
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|10.413.694
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|6,92
|605.115.254
|% -8,83
|
|ULAS
|5,94
|10.252.107
|% -7,48
|
|GLBMD
|4,47
|18.995.297
|% -7,26
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,24
|2.176.519.429
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,02
|1.991.776.518
|% 5,21
|
|GARAN
|8,50
|1.152.070.731
|% -0,35
|
|THYAO
|12,50
|798.163.392
|% 0,32
|
|KARSN
|2,94
|790.761.146
|% 3,52
|
|EKGYO
|2,02
|1.991.776.518
|% 5,21
|
|KRDMD
|3,24
|2.176.519.429
|% 3,85
|
|IHLGM
|1,67
|623.502.498
|% 3,73
|
|SKBNK
|1,44
|421.497.526
|% 2,86
|
|KARSN
|2,94
|790.761.146
|% 3,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4319
|8,4741
|% 0,30
|
|Frank
|7,1923
|7,2356
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|4,35
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,16
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.548
|-2,30
|
|Tam
|2.604
|2.615
|-2,40
|
|Yarım
|1.265
|1.279
|-1,20
|
|Çeyrek
|632
|640
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,02
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,03
|
|B. Petrol
|41,39
|41,39
|-0,48
|
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