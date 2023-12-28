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***ERGLI* *CRDFA* *DENFA* *HUZFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

28.12.2023 17:37
***ERGLI* *CRDFA* *DENFA* *HUZFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem G


***ERGLI******CRDFA******DENFA******HUZFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [CRDFA, HUZFA, DENFA, ERGLI]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Credıtwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFCA2414 50.000.000 28.12.2023 26.12.2024 02.01.2024
- Huzur Faktoring A.Ş. HUZFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHZRF52416 32.300.000 28.12.2023 02.05.2024 02.01.2024
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK42437 900.000.000 28.12.2023 03.04.2024 02.01.2024
- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ERGLI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERTT42418 480.000.000 28.12.2023 05.04.2024 02.01.2024


İlgili Şirketler [CRDFA, HUZFA, DENFA, ERGLI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230223


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SNPAM 128,70 8.715.441 % 10,00  
BAYRK 16,94 38.642.765 % 10,00  
MEKAG 57,20 159.883.714 % 10,00  
KENT 473,00 2.710.584 % 10,00  
DYOBY 22,66 62.240.399 % 10,00  
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Platin 1.007,11 1.010,39 % 0,66  
Paladyum 1.131,46 1.136,10 % 0,66  
Brent Pet. 78,74 78,74 % 0,66  
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