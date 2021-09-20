***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 745.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 42.500.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.Türü Finansman BonosuVadesi 28.12.2021Vade (Gün Sayısı) 99Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %24Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %26,18Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTTA2133Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 16.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 17.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.500.000İhraç Fiyatı 0,93888Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 28.12.2021Kayıt Tarihi 27.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.12.2021Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından 99 gün vadeli 42.500.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFERTTA2133 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %24,00, yıllık bileşik faiz oranı %26,18 ve ihraç fiyatı 0,93888 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964571BIST