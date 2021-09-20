***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.09.2021 17:51
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 745.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 42.500.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 99
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %24
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %26,18
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTTA2133
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 16.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.500.000
İhraç Fiyatı 0,93888
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.12.2021
Kayıt Tarihi 27.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.12.2021
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 99 gün vadeli 42.500.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFERTTA2133 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %24,00, yıllık bileşik faiz oranı %26,18 ve ihraç fiyatı 0,93888 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964571
BIST