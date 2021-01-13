***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.01.2021 17:11
***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 13.01.2021 Vadeli TRSERYP12313 Kodlu Tahvilin kupon ödemesi gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.02.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 11.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSERYP12313
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 14.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.01.2020
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.07.2020 14.07.2020 16.07.2020 7,2 14,44 14,96 5.400.000 Evet
2 13.01.2021 12.01.2021 13.01.2021 6,93 13,9 14,38 5.197.500 Evet
3 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 9,06 18,17 19
4 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022
5 13.07.2022 12.07.2022 13.07.2022
6 11.01.2023 10.01.2023 11.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.01.2023 10.01.2023 11.01.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
1092 gün vadeli 75.000.000 TRY nominal tutarlı nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile gerçekleşen tahvillerin ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901913
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