***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 13.01.2021 Vadeli TRSERYP12313 Kodlu Tahvilin kupon ödemesi gerçekleşmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 11.01.2023Vade (Gün Sayısı) 1.092Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSERYP12313Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 14.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 14.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 15.01.2020İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.07.2020 14.07.2020 16.07.2020 7,2 14,44 14,96 5.400.000 Evet2 13.01.2021 12.01.2021 13.01.2021 6,93 13,9 14,38 5.197.500 Evet3 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 9,06 18,17 194 12.01.2022 11.01.2022 12.01.20225 13.07.2022 12.07.2022 13.07.20226 11.01.2023 10.01.2023 11.01.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.01.2023 10.01.2023 11.01.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar1092 gün vadeli 75.000.000 TRY nominal tutarlı nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile gerçekleşen tahvillerin ihracı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901913BIST