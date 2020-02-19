***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2020 10:44
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820026
BIST
11:04120.318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 744,28
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
119.962
11:046,0698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0028
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0721
En Düşük
6,0599
11:046,5572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5586
En Düşük
6,5397
11:04313,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,52
|Açılış
|: 313,24
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
313,43
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|OSTIM
|2,70
|55.159.747
|% 13,45
|
|ALCTL
|24,20
|54.646.126
|% 11,83
|
|YBTAS
|4.480,00
|116.480
|% 9,53
|
|MERKO
|1,50
|11.350.184
|% 9,49
|
|VERTU
|6,60
|11.994.130
|% -19,90
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
|
|GLBMD
|2,63
|1.712.778
|% -7,07
|
|THYAO
|15,05
|245.030.229
|% 0,13
|
|GSRAY
|3,53
|228.056.273
|% -0,28
|
|ASELS
|29,48
|222.845.017
|% 1,03
|
|TSPOR
|7,04
|198.862.348
|% 8,47
|
|MNDRS
|2,00
|175.324.918
|% 0,50
|
|CEMAS
|1,34
|138.886.580
|% 3,88
|
|MNDRS
|2,00
|175.324.918
|% 0,50
|
|GSRAY
|3,53
|228.056.273
|% -0,28
|
|USAK
|2,10
|82.594.806
|% 7,69
|
|ODAS
|2,32
|83.473.978
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8652
|7,9046
|% 0,02
|
|Frank
|6,1467
|6,1837
|% -0,03
|
|Riyal
|1,6124
|1,6205
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.605
|1.605
|1,86
|
|Altın Gr.
|313
|313
|0,31
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,31
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,01
|
|B. Petrol
|58,27
|58,27
|0,52
|