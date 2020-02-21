***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 11:29
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820767
BIST
14:14115.620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -22,52
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
116.383
En Düşük
114.453
14:146,1214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0203
|Açılış
|: 6,1160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1235
En Düşük
6,0869
14:146,6168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0307
|Açılış
|: 6,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6173
En Düşük
6,5655
14:14321,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 3,81
|Açılış
|: 321,53
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,63
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|DGGYO
|6,36
|13.607.893
|% 11,78
|
|HUBVC
|31,54
|56.116.683
|% 11,69
|
|RYSAS
|8,90
|3.339.892
|% 11,67
|
|GYHOL
|26,16
|387.543
|% 10,94
|
|KOZAA
|12,45
|370.317.617
|% 10,77
|
|MIPAZ
|3,08
|123.276.748
|% -13,48
|
|HATEK
|8,28
|8.668.714
|% -10,68
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|TSPOR
|5,76
|74.680.901
|% -7,54
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|THYAO
|14,30
|775.023.941
|% -0,49
|
|ASELS
|28,50
|642.058.540
|% 0,49
|
|IPEKE
|9,81
|419.052.455
|% 6,51
|
|KOZAA
|12,45
|370.317.617
|% 10,77
|
|HALKB
|6,72
|291.154.180
|% -1,47
|
|ODAS
|2,08
|230.833.004
|% 1,46
|
|EKGYO
|1,51
|164.335.147
|% -1,31
|
|CEMAS
|1,23
|128.414.881
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,19
|114.640.233
|% 0,85
|
|ADESE
|1,49
|143.798.439
|% 2,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8678
|7,9072
|% 0,41
|
|Frank
|6,1968
|6,2341
|% 0,34
|
|Riyal
|1,6246
|1,6327
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|15,29
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,19
|
|Cumhuriyet
|2.129
|2.161
|31,00
|
|Tam
|2.117
|2.170
|30,07
|
|Yarım
|1.023
|1.050
|14,55
|
|Çeyrek
|513
|525
|7,28
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,56
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,43
|58,43
|-0,88
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