***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 14:09
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821994
BIST
16:31111.992
En Yüksek
|Değişim
|: -2,76%
|| -3.179,10
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
16:316,1669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0144
|Açılış
|: 6,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1741
En Düşük
6,1506
16:316,7687
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0712
|Açılış
|: 6,7520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7710
En Düşük
6,6963
16:31327,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 3,38
|Açılış
|: 327,37
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,99
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|60.496.956
|% 14,97
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|MTRYO
|5,85
|112.737
|% 6,36
|
|KRONT
|21,82
|45.275.522
|% 6,03
|
|TSPOR
|5,42
|45.562.772
|% -11,15
|
|HALKS
|3,24
|135.239
|% -10,00
|
|IHYAY
|1,19
|93.378.218
|% -9,16
|
|YONGA
|10,19
|50.124
|% -9,02
|
|DOKTA
|40,78
|489.982
|% -8,61
|
|IHLGM
|1,33
|524.219.408
|% 0,00
|
|ODAS
|2,09
|298.553.553
|% -4,13
|
|PGSUS
|60,15
|163.980.804
|% -5,57
|
|ADESE
|1,51
|135.667.819
|% -3,21
|
|AVOD
|2,17
|82.437.625
|% -5,65
|
|IHLGM
|1,33
|524.219.408
|% 0,00
|
|ODAS
|2,09
|298.553.553
|% -4,13
|
|HLGYO
|1,50
|44.080.047
|% -3,23
|
|BNTAS
|2,97
|20.937.028
|% -4,81
|
|HDFGS
|2,52
|16.105.913
|% -4,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9324
|7,9722
|% 0,17
|
|Frank
|6,3334
|6,3716
|% 0,92
|
|Riyal
|1,6390
|1,6472
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|15,01
|
|Altın Gr.
|328
|328
|3,95
|
|Cumhuriyet
|2.172
|2.205
|24,00
|
|Tam
|2.162
|2.216
|26,13
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|12,64
|
|Çeyrek
|524
|536
|6,32
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,08
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,05
|
|B. Petrol
|51,32
|51,32
|-1,49
|