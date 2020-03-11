***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 10:02
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826810
BIST
12:18102.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 1.317,42
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
12:186,1663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0098
|Açılış
|: 6,1670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
12:186,9829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0353
|Açılış
|: 6,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
12:18328,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,09
|Açılış
|: 328,68
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|126.561.000
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|25.231.455
|% 19,79
|
|DEVA
|9,90
|79.599.902
|% 19,42
|
|SELEC
|7,27
|41.014.785
|% 18,21
|
|ECZYT
|10,75
|47.125.583
|% 16,97
|
|OYAYO
|4,78
|583.203
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.503.556
|% -14,74
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|ASELS
|25,80
|440.216.482
|% -0,39
|
|THYAO
|10,10
|323.690.271
|% 1,30
|
|GARAN
|9,50
|165.475.284
|% 1,60
|
|TSPOR
|4,41
|140.244.858
|% -7,55
|
|ECILC
|3,99
|126.561.000
|% 19,82
|
|IHLGM
|1,18
|72.205.514
|% -0,84
|
|ODAS
|1,67
|99.258.213
|% -2,91
|
|CEMAS
|0,97
|52.833.911
|% -3,00
|
|YKBNK
|2,31
|108.678.046
|% 2,21
|
|EKGYO
|1,29
|57.136.485
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9538
|7,9937
|% 0,34
|
|Frank
|6,5622
|6,6018
|% 0,59
|
|Riyal
|1,6381
|1,6463
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|8,97
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.176
|2.209
|15,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|13,54
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,55
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|36,53
|36,53
|-0,69
|