***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 10:11
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827317
BIST
10:3797.948
En Yüksek
|Değişim
|: -2,99%
|| -3.017,87
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
97.558
10:376,2367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0264
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
10:377,0557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0540
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0610
En Düşük
6,9909
10:37328,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,48
|Açılış
|: 328,13
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,68
|22.889.773
|% 16,52
|
|ECILC
|4,54
|116.254.491
|% 13,78
|
|VKING
|3,82
|3.468.950
|% 12,35
|
|ECZYT
|12,36
|40.386.986
|% 12,16
|
|DEVA
|11,12
|55.774.777
|% 11,87
|
|RYGYO
|4,40
|5.477.339
|% -17,45
|
|RYSAS
|4,74
|10.841.940
|% -16,70
|
|TSPOR
|3,59
|40.853.708
|% -16,51
|
|ALCTL
|13,58
|3.635.510
|% -16,22
|
|HUBVC
|16,80
|11.333.413
|% -16,00
|
|THYAO
|8,91
|169.213.179
|% -7,28
|
|ASELS
|24,94
|119.806.115
|% -4,66
|
|ECILC
|4,54
|116.254.491
|% 13,78
|
|MGROS
|23,96
|87.838.516
|% 4,26
|
|BIMAS
|56,95
|56.972.329
|% 2,80
|
|IHLGM
|1,01
|45.224.649
|% -9,82
|
|ADESE
|1,31
|41.437.853
|% -0,76
|
|EKGYO
|1,18
|31.042.586
|% -4,84
|
|ECILC
|4,54
|116.254.491
|% 13,78
|
|ODAS
|1,44
|36.939.516
|% -10,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9634
|8,0033
|% 0,30
|
|Frank
|6,6482
|6,6882
|% 0,81
|
|Riyal
|1,6559
|1,6642
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|3,83
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,38
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,69
|16,71
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,86
|33,86
|-1,93
|