***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:31
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827548
BIST
16:2395.140
En Yüksek
|Değişim
|: -5,77%
|| -5.825,99
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.103
16:236,2697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0594
|Açılış
|: 6,2570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2709
En Düşük
6,2064
16:237,0480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0463
|Açılış
|: 7,0220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
16:23324,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,44
|Açılış
|: 324,22
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
323,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.195.405
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|135.704.981
|% 19,96
|
|SELEC
|8,85
|144.909.158
|% 19,92
|
|DEVA
|11,92
|211.447.468
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.346.514
|% 19,83
|
|TIRE
|4,08
|32.160.298
|% -20,00
|
|AVTUR
|1,16
|3.356.645
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.096.129
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|55.818.178
|% -20,00
|
|ALCTL
|12,97
|20.245.866
|% -19,99
|
|ASELS
|24,80
|712.774.065
|% -5,20
|
|THYAO
|8,82
|480.484.672
|% -8,22
|
|GARAN
|8,84
|309.194.269
|% -7,72
|
|ECILC
|4,78
|278.724.548
|% 19,80
|
|MGROS
|21,22
|261.055.978
|% -7,66
|
|IHLGM
|0,92
|146.644.725
|% -17,86
|
|ODAS
|1,37
|164.076.482
|% -14,91
|
|CEMAS
|0,75
|68.935.595
|% -18,48
|
|KARSN
|1,36
|118.795.527
|% -11,69
|
|EKGYO
|1,16
|95.748.545
|% -6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9016
|7,9413
|% -0,47
|
|Frank
|6,6418
|6,6818
|% 0,72
|
|Riyal
|1,6627
|1,6710
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.610
|-25,45
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.184
|-39,00
|
|Tam
|2.140
|2.195
|-39,14
|
|Yarım
|1.034
|1.062
|-18,93
|
|Çeyrek
|519
|531
|-9,47
|
|Gümüş.Ons
|16,08
|16,11
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,11
|
|B. Petrol
|33,30
|33,30
|-2,49
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