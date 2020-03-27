***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 11:50
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832645
BIST
12:4589.988
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -1.539,32
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
89.417
12:456,4557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0602
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
12:457,1096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0498
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
12:45337,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,69
|Açılış
|: 337,19
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,70
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|SODSN
|15,12
|21.319
|% 9,96
|
|TIRE
|5,20
|16.180.548
|% 9,94
|
|UZERB
|2,56
|6.697
|% 9,87
|
|EKIZ
|1,24
|13.465
|% 9,73
|
|QNBFL
|116,10
|3.143.689
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.218.618
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.348.942
|% -9,77
|
|LKMNH
|6,18
|4.373.272
|% -9,38
|
|MPARK
|13,92
|25.797.195
|% -9,02
|
|THYAO
|9,13
|790.618.157
|% -1,30
|
|GARAN
|8,00
|396.409.596
|% 0,76
|
|ASELS
|23,56
|369.630.629
|% -2,89
|
|ECILC
|4,84
|223.724.780
|% -0,21
|
|IPEKE
|7,68
|174.527.316
|% -3,03
|
|IHLGM
|0,86
|98.195.786
|% 2,38
|
|IHLAS
|0,45
|44.599.841
|% -2,17
|
|ODAS
|1,29
|122.865.014
|% -3,01
|
|THYAO
|9,13
|790.618.157
|% -1,30
|
|YKBNK
|1,91
|143.266.691
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8734
|7,9129
|% 1,18
|
|Frank
|6,6835
|6,7238
|% 1,06
|
|Riyal
|1,7170
|1,7256
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.623
|-8,06
|
|Altın Gr.
|336
|337
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,42
|14,49
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,01
|0,04
|
|B. Petrol
|25,95
|25,95
|-0,39
|