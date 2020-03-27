***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 12:24
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832766
BIST
12:1390.094
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -1.433,44
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
90.092
12:136,4622
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0667
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4665
En Düşük
6,3903
12:137,1123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0525
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1206
En Düşük
7,0479
12:13335,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,44
|Açılış
|: 335,06
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,30
|660.889
|% 9,97
|
|SODSN
|15,12
|21.319
|% 9,96
|
|TIRE
|5,20
|3.100.328
|% 9,94
|
|UZERB
|2,56
|6.697
|% 9,87
|
|RTALB
|5,76
|5.910.999
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.132.695
|% -9,77
|
|ISYAT
|2,03
|5.453.454
|% -7,31
|
|QNBFL
|120,00
|2.410.944
|% -6,90
|
|QNBFB
|36,52
|534.240
|% -5,63
|
|THYAO
|9,25
|633.256.611
|% 0,00
|
|GARAN
|8,05
|320.498.017
|% 1,39
|
|ASELS
|23,68
|299.043.392
|% -2,39
|
|IPEKE
|8,02
|163.173.236
|% 1,26
|
|KOZAA
|9,65
|157.719.215
|% -1,63
|
|IHLGM
|0,87
|85.381.878
|% 3,57
|
|IHLAS
|0,46
|39.899.758
|% 0,00
|
|ODAS
|1,31
|105.864.523
|% -1,50
|
|THYAO
|9,25
|633.256.611
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,92
|118.747.773
|% -1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8334
|7,8727
|% 0,66
|
|Frank
|6,6715
|6,7117
|% 0,87
|
|Riyal
|1,7138
|1,7224
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.619
|-11,86
|
|Altın Gr.
|336
|336
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,36
|14,41
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,03
|
|B. Petrol
|26,20
|26,20
|-0,14
|