***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2020 10:00
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836803
BIST
10:5494.721
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 1.496,21
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.780
En Düşük
94.173
10:546,7683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7563
10:547,3758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,3504
10:54360,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,85
|Açılış
|: 360,98
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
361,23
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|36,74
|10.931.467
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|28.344.295
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.017.859
|% 9,98
|
|ARDYZ
|16,87
|22.346.050
|% 9,97
|
|DOKTA
|20,56
|356.161
|% 9,95
|
|TDGYO
|2,55
|1.242.397
|% -9,57
|
|TKURU
|5,65
|50.850
|% -9,16
|
|EGCEY
|0,41
|40.667
|% -8,89
|
|HALKS
|2,83
|75.691
|% -7,21
|
|IHEVA
|2,53
|21.012.465
|% -4,89
|
|GARAN
|8,06
|236.272.307
|% 2,41
|
|ASELS
|25,28
|208.893.843
|% 1,12
|
|PGSUS
|44,34
|179.621.092
|% 3,84
|
|THYAO
|9,74
|175.176.752
|% 1,46
|
|YKBNK
|1,94
|137.839.334
|% 2,65
|
|YKBNK
|1,94
|137.839.334
|% 2,65
|
|GSRAY
|2,55
|137.835.621
|% 1,19
|
|GARAN
|8,06
|236.272.307
|% 2,41
|
|ISFIN
|3,09
|89.273.099
|% 1,64
|
|TSPOR
|3,88
|105.900.390
|% 4,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3691
|8,4111
|% 0,15
|
|Frank
|6,9418
|6,9836
|% 0,11
|
|Riyal
|1,7943
|1,8033
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|13,26
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,85
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,17
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,04
|
|B. Petrol
|33,87
|33,87
|1,03
|