***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.04.2020 10:04
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837107
BIST
10:5596.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 274,20
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.202
En Düşük
95.352
10:556,6837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7092
En Düşük
6,6547
10:557,3199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0282
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3422
En Düşük
7,2735
10:55360,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,61
|Açılış
|: 360,31
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|382,30
|29.427.297
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|10.178.979
|% 9,97
|
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|
|EMNIS
|2,56
|12.045
|% 9,87
|
|GLRYH
|3,05
|3.559.204
|% 9,71
|
|ETYAT
|1,35
|1.594.963
|% -10,00
|
|QNBFL
|110,60
|3.976.958
|% -5,71
|
|AYCES
|16,55
|163.038
|% -5,37
|
|TIRE
|6,96
|5.734.534
|% -5,05
|
|TDGYO
|2,56
|441.624
|% -4,83
|
|PGSUS
|50,00
|390.510.154
|% 7,11
|
|ISFIN
|3,15
|231.746.344
|% 2,94
|
|THYAO
|9,81
|199.679.489
|% 0,72
|
|GARAN
|8,41
|150.210.802
|% -0,94
|
|TSPOR
|4,27
|116.974.882
|% 4,91
|
|ISFIN
|3,15
|231.746.344
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,01
|104.119.246
|% -0,99
|
|GSRAY
|2,63
|105.048.819
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,05
|30.813.290
|% 0,96
|
|MNDRS
|1,36
|38.328.676
|% 1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3013
|8,3429
|% 0,23
|
|Frank
|6,8876
|6,9291
|% 0,30
|
|Riyal
|1,7698
|1,7787
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|359
|360
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,00
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|