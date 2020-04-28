***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2020 10:10
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840617
BIST
13:02101.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 294,40
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
13:026,9949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0090
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9983
En Düşük
6,9799
13:027,6092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0449
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6150
En Düşük
7,5499
13:02384,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,15
|Açılış
|: 384,13
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|45.497.471
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|272.580
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|603.889
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.485.653
|% 10,00
|
|KUTPO
|9,69
|17.697.509
|% 9,99
|
|CASA
|18,09
|382.652
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|238.866
|% -10,00
|
|EPLAS
|13,52
|69.997
|% -9,57
|
|BMELK
|2,85
|538.595
|% -9,52
|
|MZHLD
|13,23
|53.240
|% -5,50
|
|ECILC
|5,29
|678.894.405
|% 3,52
|
|GARAN
|8,47
|591.865.610
|% 1,32
|
|THYAO
|10,82
|426.041.265
|% 0,00
|
|ASELS
|27,46
|335.676.087
|% -0,07
|
|MPARK
|16,30
|266.220.095
|% 9,99
|
|ECILC
|5,29
|678.894.405
|% 3,52
|
|YKBNK
|2,12
|163.793.422
|% 0,00
|
|GARAN
|8,47
|591.865.610
|% 1,32
|
|TSKB
|1,06
|60.643.418
|% 0,00
|
|PETKM
|3,54
|182.395.151
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7111
|8,7548
|% 0,61
|
|Frank
|7,1567
|7,1998
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-5,27
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.519
|-6,00
|
|Tam
|2.527
|2.581
|-6,10
|
|Yarım
|1.231
|1.262
|-3,00
|
|Çeyrek
|617
|631
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,18
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|23,24
|23,24
|0,17
|