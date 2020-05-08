***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.05.2020 12:25
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843592
BIST
12:2098.806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 407,45
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
12:207,1124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0196
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
12:207,7218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0322
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
12:20393,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,94
|Açılış
|: 393,79
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|37.404
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|32.560
|% 10,00
|
|KUTPO
|15,97
|5.041.985
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|5.726.285
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.134.201
|% 9,99
|
|AYCES
|23,04
|2.304
|% -7,84
|
|POLTK
|120,00
|465.455
|% -7,69
|
|IPEKE
|13,61
|150.019.216
|% -5,16
|
|BURVA
|18,31
|2.933.208
|% -5,13
|
|RODRG
|2,30
|948.472
|% -4,96
|
|KRDMD
|2,57
|644.753.869
|% -1,15
|
|GARAN
|8,05
|373.671.089
|% 0,37
|
|SASA
|9,59
|287.301.166
|% 2,24
|
|HALKB
|5,37
|279.354.235
|% 3,47
|
|PETUN
|22,56
|273.641.511
|% 1,99
|
|KRDMD
|2,57
|644.753.869
|% -1,15
|
|YKBNK
|2,13
|257.537.245
|% 0,00
|
|HALKB
|5,37
|279.354.235
|% 3,47
|
|VAKBN
|4,62
|221.376.023
|% 2,67
|
|GARAN
|8,05
|373.671.089
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7862
|8,8302
|% 0,16
|
|Frank
|7,2906
|7,3345
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8876
|1,8971
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|3,82
|
|Altın Gr.
|394
|394
|0,94
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.574
|5,40
|
|Tam
|2.595
|2.641
|5,50
|
|Yarım
|1.266
|1.291
|2,70
|
|Çeyrek
|631
|646
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,55
|3,56
|0,04
|
|B. Petrol
|29,98
|29,98
|0,52
|