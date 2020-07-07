***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.07.2020 11:41
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855667
BIST
11:45117.794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -691,74
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
11:456,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8681
En Düşük
6,8524
11:457,7398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0266
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7364
11:45392,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,01
|Açılış
|: 392,73
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,85
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|13.376.841
|% 10,00
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|PKENT
|206,70
|3.567.901
|% 9,25
|
|KUYAS
|2,93
|48.681.486
|% 8,92
|
|AKENR
|2,08
|70.543.255
|% 7,77
|
|BJKAS
|3,23
|229.609.449
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|24.748.681
|% -7,92
|
|KRTEK
|3,97
|5.263.210
|% -7,03
|
|KRDMA
|4,24
|8.112.560
|% -6,81
|
|GEREL
|5,79
|16.095.583
|% -6,16
|
|EKGYO
|2,16
|1.609.360.060
|% 0,93
|
|ODAS
|2,71
|931.374.834
|% -4,58
|
|GARAN
|8,32
|736.273.888
|% -0,60
|
|TKFEN
|17,64
|553.844.424
|% -0,95
|
|TUPRS
|87,90
|500.839.187
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,16
|1.609.360.060
|% 0,93
|
|ODAS
|2,71
|931.374.834
|% -4,58
|
|IHLGM
|1,88
|382.306.410
|% 2,17
|
|DOHOL
|2,29
|351.716.242
|% 0,44
|
|SKBNK
|1,68
|261.941.220
|% -3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5355
|8,5783
|% -0,11
|
|Frank
|7,2456
|7,2892
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-5,62
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|2.544
|2.562
|-8,60
|
|Tam
|2.618
|2.629
|-8,80
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|-4,30
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|-0,38
|
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