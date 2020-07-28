***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2020 13:11
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862355
BIST
12:581.184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -11,84
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.178
12:586,9746
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1138
|Açılış
|: 7,0120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
12:588,1895
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1249
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
12:58430,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,63
|Açılış
|: 429,57
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|148,50
|32.958.692
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|78.397.144
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|633.011
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|21.000.790
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|35.972.017
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|33.486.227
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|KLNMA
|48,34
|46.311.324
|% -6,86
|
|BUCIM
|6,01
|30.753.503
|% -5,95
|
|ASELS
|37,58
|1.245.632.285
|% -0,27
|
|GUSGR
|5,91
|937.406.984
|% 4,42
|
|EKGYO
|2,31
|618.238.652
|% -0,43
|
|GARAN
|7,64
|389.924.927
|% -1,67
|
|KRDMD
|3,11
|358.433.896
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,31
|618.238.652
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,96
|157.255.605
|% -3,03
|
|GUSGR
|5,91
|937.406.984
|% 4,42
|
|GSDHO
|2,72
|340.886.221
|% 3,82
|
|IHLGM
|1,79
|225.476.171
|% -2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9088
|8,9535
|% 0,99
|
|Frank
|7,5213
|7,5667
|% 1,13
|
|Riyal
|1,8448
|1,8541
|% 1,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-11,65
|
|Altın Gr.
|430
|430
|1,33
|
|Cumhuriyet
|2.814
|2.849
|22,10
|
|Tam
|2.899
|2.930
|22,80
|
|Yarım
|1.407
|1.430
|11,10
|
|Çeyrek
|706
|716
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,77
|-0,85
|
|Gümüş Gr.
|5,33
|5,34
|-0,09
|
|B. Petrol
|43,88
|43,88
|-0,02
|