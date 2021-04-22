***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 10:51
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930453
BIST
13:111.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 11,80
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.342
En Düşük
1.309
13:118,2737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0946
|Açılış
|: 8,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
13:119,9734
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1068
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
13:11475,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,83
|Açılış
|: 475,79
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler13:11
|FORMT
|1,15
|5.319.228
|% 15,00
|
|UMPAS
|1,76
|129.138
|% 10,00
|
|AYCES
|48,94
|1.246.292
|% 9,98
|
|SUMAS
|59,60
|253.531
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,16
|1.258.810
|% 9,96
|
|CASA
|96,95
|234.639
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|1.204.592
|% -9,95
|
|ORMA
|26,62
|307.300
|% -9,95
|
|SNPAM
|15,53
|170.526
|% -9,87
|
|UFUK
|13,80
|162.450
|% -9,80
|
|GARAN
|7,05
|970.932.340
|% 1,29
|
|EREGL
|18,03
|461.292.956
|% 1,07
|
|KOZAL
|108,40
|312.847.256
|% 3,14
|
|PETKM
|6,35
|283.991.049
|% -0,47
|
|KRDMD
|7,00
|263.853.833
|% 1,45
|
|GARAN
|7,05
|970.932.340
|% 1,29
|
|EKGYO
|1,81
|190.561.189
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|193.474.145
|% 0,97
|
|TSKB
|1,22
|74.130.254
|% 0,83
|
|AKBNK
|4,89
|245.555.992
|% 0,20
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2719
|8,2737
|% 1,16
|
|Euro
|9,9704
|9,9734
|% 1,08
|
|Sterlin
|11,4733
|11,5309
|% 0,98
|
|Frank
|8,9999
|9,0541
|% 1,27
|
|Riyal
|2,1988
|2,2098
|% 1,09
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-4,38
|
|Altın Gr.
|476
|476
|3,91
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.196
|41,00
|
|Tam
|3.130
|3.211
|39,15
|
|Yarım
|1.513
|1.553
|18,94
|
|Çeyrek
|759
|777
|9,46
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,03
|
|B. Petrol
|64,98
|64,98
|-0,34
|