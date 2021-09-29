***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2021 10:26
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965653
BIST
13:131.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 9,96
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
13:138,8563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0140
|Açılış
|: 8,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
13:1310,3351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0425
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,3040
13:13496,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,34
|Açılış
|: 496,66
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler13:13
|MANAS
|17,29
|20.483.881
|% 9,99
|
|BEYAZ
|8,99
|8.242.222
|% 9,90
|
|EUYO
|3,71
|6.797.200
|% 9,76
|
|ISBIR
|56,00
|1.432.769
|% 9,16
|
|FMIZP
|108,90
|12.064.681
|% 7,50
|
|KTSKR
|41,04
|111.383.088
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|495.572
|% -9,98
|
|HURGZ
|2,34
|25.999.819
|% -9,65
|
|DIRIT
|3,76
|500.973
|% -9,18
|
|GARFA
|13,16
|5.156.807
|% -7,97
|
|THYAO
|13,84
|600.025.123
|% 0,44
|
|GARAN
|8,96
|533.710.778
|% 1,36
|
|KOZAL
|97,05
|306.565.500
|% 2,86
|
|TUPRS
|112,30
|260.577.602
|% -0,53
|
|SISE
|8,08
|250.356.571
|% 0,75
|
|GARAN
|8,96
|533.710.778
|% 1,36
|
|YKBNK
|2,37
|129.838.290
|% 1,28
|
|THYAO
|13,84
|600.025.123
|% 0,44
|
|PEKGY
|0,96
|33.468.091
|% 0,00
|
|RALYH
|6,64
|210.406.762
|% 7,10
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8546
|8,8563
|% -0,16
|
|Euro
|10,3280
|10,3351
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,9413
|12,0012
|% -0,21
|
|Frank
|9,4964
|9,5536
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3552
|2,3670
|% -0,05
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|10,95
|
|Altın Gr.
|496
|497
|2,22
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|11,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|13,56
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|6,56
|
|Çeyrek
|793
|811
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|78,02
|78,02
|-0,33
|