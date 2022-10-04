***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.10.2022 10:00
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066880
BIST
11:173.454
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 61,98
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.409
11:1718,5843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0342
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
11:1718,3610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1340
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4007
En Düşük
18,1735
11:171.020,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,50
|Açılış
|: 1.020,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler11:17
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|AKSA
|65,35
|291.062.877
|% 8,92
|
|SASA
|77,55
|1.821.566.888
|% 8,77
|
|SEKFK
|8,27
|30.110.273
|% 8,67
|
|ZOREN
|4,23
|170.921.335
|% 7,91
|
|KIMMR
|10,95
|33.857
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|INFO
|12,04
|17.497.855
|% -5,20
|
|ULUFA
|4,27
|23.188.898
|% -5,11
|
|PRZMA
|4,64
|808.151
|% -3,93
|
|THYAO
|80,25
|3.183.142.854
|% 3,35
|
|SASA
|77,55
|1.821.566.888
|% 8,77
|
|AKBNK
|12,75
|1.562.372.420
|% 2,74
|
|VAKBN
|7,98
|1.450.000.268
|% 4,72
|
|SISE
|27,64
|1.241.671.660
|% 1,84
|
|VAKBN
|7,98
|1.450.000.268
|% 4,72
|
|EKGYO
|4,21
|701.130.364
|% -0,71
|
|YKBNK
|8,08
|1.221.129.059
|% 3,99
|
|HALKB
|8,18
|1.172.923.473
|% 6,65
|
|TSKB
|2,67
|363.744.037
|% 0,75
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5762
|18,5843
|% 0,18
|
|Euro
|18,3493
|18,3610
|% 0,74
|
|Sterlin
|21,0908
|21,1965
|% 0,73
|
|Frank
|18,7035
|18,8161
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9277
|4,9524
|% 0,15
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|6,69
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|6,57
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.808
|6.874
|1,00
|
|Yarım
|3.317
|3.358
|1,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.679
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,91
|20,94
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|0,17
|
|B. Petrol
|89,32
|89,32
|0,46
|