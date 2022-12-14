***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 15:36
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087132
BIST
15:405.160
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -95,84
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
15:4018,6508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
15:4019,8527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0373
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
15:401.083,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,16
|Açılış
|: 1.083,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler15:36
|BTCIM
|40,70
|832.624.514
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|90.485.185
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|45.817.278
|% 9,98
|
|RALYH
|48,54
|198.004.228
|% 9,97
|
|GEDIK
|7,63
|27.441.718
|% -20,69
|
|SASA
|110,70
|476.370.857
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|IHYAY
|1,22
|69.997.404
|% -6,87
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|KRDMD
|18,76
|12.786.770.678
|% -0,32
|
|ASELS
|57,05
|6.580.284.891
|% -3,88
|
|THYAO
|140,80
|6.336.019.555
|% -2,22
|
|AKBNK
|17,61
|4.884.252.068
|% 0,86
|
|VAKBN
|10,95
|4.668.753.873
|% 3,79
|
|KRDMD
|18,76
|12.786.770.678
|% -0,32
|
|EKGYO
|8,18
|4.417.173.416
|% 3,41
|
|SKBNK
|2,78
|1.458.451.228
|% 0,72
|
|VAKBN
|10,95
|4.668.753.873
|% 3,79
|
|YKBNK
|11,54
|4.209.206.092
|% -0,09
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6462
|18,6506
|% 0,04
|
|Euro
|19,8407
|19,8505
|% 0,18
|
|Sterlin
|23,0209
|23,1363
|% 0,20
|
|Frank
|20,0203
|20,1409
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9442
|4,9690
|% 0,01
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-3,62
|
|Altın Gr.
|1.083
|1.084
|-1,62
|
|Cumhuriyet
|7.236
|7.346
|-19,00
|
|Tam
|7.277
|7.324
|-20,00
|
|Yarım
|3.524
|3.581
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.767
|1.790
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,67
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,55
|81,55
|0,87
|
Seans Raporu
15:36
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15:50MEGAP
Yüzde -5.47 oranında düşüşle 8.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 108, 421 adet işlem
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15:50MEGAP
Yüzde -5.47 oranında düşüşle 8.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 108, 421 adet işlem
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15:49OYLUM
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15:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, ISCTR, TCELL
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15:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 19 kaybederek (% -1.64 ) 4, 522