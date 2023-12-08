***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2023 10:05
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223890
BIST
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13:257.950
En Düşük
|Değişim
|: -0,36%
|| -28,48
|Açılış
|: 7.989
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
7.933
En Yüksek
7.989
13:2528,9896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0716
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9902
En Düşük
28,8650
13:2531,2916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0265
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4511
En Düşük
31,1769
13:251.891,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 4,39
|Açılış
|: 1.891,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.894,29
En Düşük
1.882,74
BIST En Aktif Hisseler13:25
|IHYAY
|3,19
|31.186.660
|% 10,00
|
|MEKAG
|71,15
|74.603.739
|% 9,97
|
|DOFER
|33,38
|77.499.332
|% 9,95
|
|CATES
|69,10
|1.768.684
|% 9,94
|
|SKYMD
|9,31
|614.413
|% 9,92
|
|SAMAT
|56,25
|6.419.363
|% -9,93
|
|KSTUR
|1.640,00
|2.569.880
|% -7,81
|
|ICUGS
|10,65
|11.025.987
|% -6,58
|
|BRKVY
|53,40
|13.051.977
|% -5,24
|
|SMART
|42,62
|50.373.320
|% -4,82
|
|EKGYO
|7,83
|1.344.239.716
|% 2,22
|
|AGROT
|14,15
|1.195.522.305
|% -0,07
|
|ALFAS
|108,80
|1.108.432.403
|% 4,41
|
|TTKOM
|26,96
|1.065.394.717
|% 2,35
|
|BIMAS
|322,25
|875.568.344
|% -0,39
|
|EKGYO
|7,83
|1.344.239.716
|% 2,22
|
|AGROT
|14,15
|1.195.522.305
|% -0,07
|
|IHLGM
|1,64
|84.108.199
|% -1,20
|
|TTKOM
|26,96
|1.065.394.717
|% 2,35
|
|ODAS
|9,98
|355.804.221
|% -1,09
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9838
|28,9896
|% 0,25
|
|Euro
|31,2731
|31,2916
|% 0,08
|
|Sterlin
|36,3334
|36,5157
|% 0,10
|
|Frank
|32,9788
|33,1775
|% 0,23
|
|Riyal
|7,7093
|7,7480
|% 0,29
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,80
|23,83
|% 0,66
|
|Platin
|924,82
|926,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,23
|986,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,40
|75,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,63
|2.028,98
|% 0,66
|