***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.01.2024 13:49
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241902
BIST
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16:358.050
En Düşük
|Değişim
|: 0,67%
|| 53,76
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.070
16:3530,2486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0481
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2486
En Düşük
30,1539
16:3532,9610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0257
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
16:351.966,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,94
|Açılış
|: 1.966,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,13
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler16:33
|TETMT
|4.180,00
|27.833.815
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|31.512.928
|% 9,99
|
|SELGD
|21,60
|9.536.952
|% 9,98
|
|DIRIT
|13,55
|2.009.221
|% 9,98
|
|KFEIN
|98,75
|458.947.050
|% 9,97
|
|FENER
|114,30
|1.184.182.450
|% -10,00
|
|BAYRK
|28,50
|10.893.726
|% -9,98
|
|SANEL
|29,98
|11.371.105
|% -6,25
|
|YYAPI
|3,46
|123.518.501
|% -5,21
|
|CASA
|86,00
|3.559.110
|% -4,66
|
|THYAO
|252,50
|6.352.549.989
|% 0,90
|
|SASA
|38,38
|3.068.532.161
|% 2,07
|
|EKGYO
|9,50
|2.939.968.382
|% 8,20
|
|AKBNK
|40,38
|2.688.424.925
|% -1,32
|
|YKBNK
|22,30
|2.455.258.936
|% 0,63
|
|EKGYO
|9,50
|2.939.968.382
|% 8,20
|
|YKBNK
|22,30
|2.455.258.936
|% 0,63
|
|AKFGY
|1,92
|183.445.479
|% 2,67
|
|ADESE
|2,46
|217.845.015
|% 6,49
|
|PETKM
|20,12
|1.602.542.834
|% 1,51
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2380
|30,2468
|% 0,15
|
|Euro
|32,9513
|32,9652
|% 0,09
|
|Sterlin
|38,3666
|38,5590
|% 0,31
|
|Frank
|34,6882
|34,8971
|% 0,12
|
|Riyal
|8,0394
|8,0797
|% 0,15
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,00
|22,03
|% 0,66
|
|Platin
|900,71
|902,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|924,68
|929,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,81
|78,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,92
|2.023,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
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