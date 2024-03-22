***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2024 10:18
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261364
BIST
'
11:449.195
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 53,97
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.152
En Yüksek
9.223
11:4432,0675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0423
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
11:4434,7199
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,1561
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
11:442.231,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -11,14
|Açılış
|: 2.231,84
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler11:40
|MEKAG
|66,55
|85.651.009
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|32.905.912
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,15
|196.988.197
|% 9,98
|
|IZINV
|65,00
|39.314.337
|% 9,98
|
|MARBL
|18,97
|84.797.345
|% 9,97
|
|PEKGY
|15,68
|105.951.469
|% -9,99
|
|EUYO
|17,86
|12.648.323
|% -7,51
|
|LOGO
|82,20
|133.424.163
|% -6,96
|
|MAKIM
|54,80
|26.833.594
|% -6,32
|
|CUSAN
|24,68
|33.149.280
|% -6,09
|
|THYAO
|290,00
|4.047.974.845
|% 1,58
|
|YKBNK
|26,36
|2.321.774.889
|% 1,46
|
|ISCTR
|11,14
|2.172.802.749
|% -0,09
|
|VESTL
|88,75
|1.864.550.784
|% 3,44
|
|AKBNK
|45,58
|1.605.703.559
|% 1,20
|
|ISCTR
|11,14
|2.172.802.749
|% -0,09
|
|YKBNK
|26,36
|2.321.774.889
|% 1,46
|
|ZOREN
|5,45
|390.818.024
|% -0,18
|
|KOZAL
|22,94
|980.021.911
|% 3,52
|
|PETKM
|23,44
|1.002.490.777
|% 2,27
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0531
|32,0724
|% 0,15
|
|Euro
|34,6835
|34,7164
|% -0,46
|
|Sterlin
|40,7741
|40,9785
|% -1,33
|
|Frank
|35,9552
|36,1354
|% -1,15
|
|Riyal
|8,6430
|8,6863
|% -0,72
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,53
|24,56
|% 0,66
|
|Platin
|904,94
|906,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,79
|1.004,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,48
|85,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,79
|2.166,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
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