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***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

28.03.2024 10:06
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [ERSU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263577


BIST
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 11,55 404.801.958 % 10,00  
YGGYO 44,00 6.113.072 % 10,00  
MACKO 71,55 25.447.629 % 9,99  
ODINE 53,10 12.481.633 % 9,98  
SASA 43,00 1.107.831.126 % 9,97  
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10:24 Alış Satış %  
Dolar 32,3106 32,3151 % 0,20  
Euro 35,0954 35,1164 % -0,01  
Sterlin 40,9920 41,1975 % -0,21  
Frank 35,8565 36,0362 % -0,28  
Riyal 8,6696 8,7131 % 0,00  
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10:24 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,51 24,54 % 0,66  
Platin 897,65 898,61 % 0,66  
Paladyum 1.001,50 1.004,17 % 0,66  
Brent Pet. 85,77 85,77 % 0,66  
Altın Ons 2.194,67 2.194,97 % 0,66  
Seans Raporu 10:24
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