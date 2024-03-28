***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.03.2024 10:06
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263577
BIST
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10:268.934
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 127,62
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
8.935
10:2632,3173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0665
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,3526
En Düşük
32,2253
10:2635,1221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,9352
10:262.280,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,80
|Açılış
|: 2.280,34
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.286,20
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler10:24
|AKENR
|11,55
|404.801.958
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.113.072
|% 10,00
|
|MACKO
|71,55
|25.447.629
|% 9,99
|
|ODINE
|53,10
|12.481.633
|% 9,98
|
|SASA
|43,00
|1.107.831.126
|% 9,97
|
|OYAYO
|39,34
|725.862
|% -9,98
|
|VRGYO
|51,35
|122.399.639
|% -7,64
|
|BJKAS
|48,62
|26.228.244
|% -6,50
|
|DOBUR
|193,30
|6.379.432
|% -5,38
|
|GOZDE
|23,46
|79.433.093
|% -5,02
|
|THYAO
|285,50
|1.163.147.559
|% 0,97
|
|SASA
|43,00
|1.107.831.126
|% 9,97
|
|AGROT
|38,72
|1.064.032.060
|% -1,12
|
|GUBRF
|176,20
|1.022.642.892
|% 6,08
|
|HEKTS
|17,38
|701.286.875
|% 6,50
|
|ISCTR
|11,05
|665.154.873
|% 1,94
|
|HEKTS
|17,38
|701.286.875
|% 6,50
|
|ZOREN
|5,61
|212.215.890
|% 1,81
|
|AKENR
|11,55
|404.801.958
|% 10,00
|
|PETKM
|20,54
|553.482.747
|% 2,70
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3106
|32,3151
|% 0,20
|
|Euro
|35,0954
|35,1164
|% -0,01
|
|Sterlin
|40,9920
|41,1975
|% -0,21
|
|Frank
|35,8565
|36,0362
|% -0,28
|
|Riyal
|8,6696
|8,7131
|% 0,00
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,51
|24,54
|% 0,66
|
|Platin
|897,65
|898,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,50
|1.004,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,77
|85,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.194,67
|2.194,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:24
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