***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2024 10:02
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267980
BIST
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11:589.377
En Düşük
|Değişim
|: 2,72%
|| 248,01
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.379
11:5832,0069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1111
|Açılış
|: 31,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8585
11:5834,7191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0620
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,5312
11:582.353,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 4,15
|Açılış
|: 2.353,37
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.359,47
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler11:58
|KSTUR
|8.222,50
|3.404.115
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|27.758.362
|% 9,98
|
|PASEU
|55,75
|85.345.515
|% 9,96
|
|ATATP
|109,80
|89.896.258
|% 9,96
|
|GRNYO
|11,85
|22.613.047
|% 9,93
|
|BSOKE
|23,94
|145.464.498
|% -8,14
|
|AKENR
|15,29
|749.871.001
|% -6,48
|
|BRKVY
|179,20
|7.312.512
|% -6,23
|
|MMCAS
|11,50
|762.358
|% -5,81
|
|MEDTR
|28,32
|51.699.327
|% -5,73
|
|THYAO
|298,25
|4.933.757.033
|% 2,84
|
|ISCTR
|12,56
|3.532.928.605
|% 0,48
|
|YKBNK
|29,86
|2.702.828.467
|% 4,41
|
|KCHOL
|215,30
|1.697.540.937
|% 2,92
|
|EREGL
|41,00
|1.609.996.349
|% 4,01
|
|ISCTR
|12,56
|3.532.928.605
|% 0,48
|
|ZOREN
|5,51
|568.283.634
|% 4,75
|
|EKGYO
|9,75
|918.778.122
|% 5,06
|
|YKBNK
|29,86
|2.702.828.467
|% 4,41
|
|HALKB
|14,94
|938.443.172
|% 4,84
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0019
|32,0069
|% 0,35
|
|Euro
|34,7034
|34,7191
|% 0,18
|
|Sterlin
|40,0899
|40,2909
|% 0,24
|
|Frank
|35,1218
|35,2978
|% 0,07
|
|Riyal
|8,4581
|8,5005
|% 0,27
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,77
|26,81
|% 0,66
|
|Platin
|924,03
|925,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.010,58
|1.014,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,80
|90,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.288,53
|2.288,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:58
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