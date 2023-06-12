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***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

12.06.2023 16:12
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.06.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 12.06.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda, Yönetim kurulunun 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Denetim Komitesinin görüşü doğrultusunda, Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş' nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin kararı pay sahiplerimizin onayına sunulmuş ve  oy birliği ile kabul edilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158014


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Tam 9.854 10.110 29,27  
Yarım 4.827 4.922 53,00  
Çeyrek 2.413 2.461 30,00  
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