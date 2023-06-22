***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıNote Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi12.06.2023Tescil Tarihi22.06.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su22.06.2023 Tarihli ve 10858 sayılı Türkiye Ticaret Sicili GazetesiAçıklamalar2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş 'nin seçilmesine ilişkin 12.06.2023 tarihli Genel Kurul kararı Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.06.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 22.06.2023 tarih ve 10858 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161424BIST