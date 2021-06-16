***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu
16.06.2021 21:36
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
ALESTA KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Niğde İli, Merkez İlçesi, Hıdırlık Mahallesi, 55 Ada, 398 Nolu Parselde Yer Alan Fabrikaya Ait Gayrimenkul Değerleme Raporu,Niğde Fabrikası Makina Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
30.04.2021
Açıklamalar
Şirketimize ait ALESTA KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından 30.04.2021 tarihinde yapılan, 15.06.2021 tarihinde şirketimize ulaşan fabrika ve makina değerleme raporları ektedir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942739
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -17,16
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.414
18:058,7253
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1095
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,7276
En Düşük
8,6029
18:0510,4084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0665
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4221
En Düşük
10,2877
18:05496,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -5,76
|Açılış
|: 496,27
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
493,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|5,50
|1.530.184
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|2.172.932
|% 10,00
|
|RODRG
|18,70
|3.721.949
|% 10,00
|
|ISKUR
|352.110,00
|352.110
|% 10,00
|
|MERIT
|20,14
|2.706.277
|% 9,99
|
|BERA
|18,81
|28.269.342
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|340.212
|% -9,96
|
|UFUK
|13,07
|129.071
|% -9,68
|
|PENTA
|32,04
|71.447.545
|% -8,98
|
|DOKTA
|28,52
|348.279
|% -8,24
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 2,37
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% -2,03
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% -4,50
|
|BJKAS
|6,79
|709.595.848
|% 0,15
|
|BOBET
|5,61
|641.669.395
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% -4,50
|
|YKBNK
|2,17
|525.618.638
|% -2,69
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% -2,03
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 2,37
|
|YESIL
|2,14
|283.618.089
|% -7,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7133
|8,7254
|% 1,27
|
|Euro
|10,3877
|10,4087
|% 0,65
|
|Sterlin
|12,1065
|12,1672
|% 0,78
|
|Frank
|9,4632
|9,5203
|% 0,20
|
|Riyal
|2,3180
|2,3296
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-39,50
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-5,76
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,90
|-1,11
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,23
|
|B. Petrol
|72,99
|72,99
|-1,40
|