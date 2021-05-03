***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 96.063 243.802 23.383.969 -45.456 45.994.702 3.519.297 -24.805.443 2.847.756 63.896.177 63.896.177Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler363.890 363.890 363.890 363.890Düzeltmelerden Sonraki Tutar36.000.000 96.063 243.802 23.383.969 -45.456 46.358.592 3.519.297 -24.805.443 2.847.756 64.260.067 64.260.067Transferler2.847.756 -2.847.756 0 0Dönem Karı (Zararı)557.360 557.360 557.360Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-42.009 -23.062.088 -23.062.088 -23.062.088Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 96.063 243.802 23.383.969 -87.465 23.296.504 3.519.297 -21.957.687 557.360 41.755.339 41.755.339Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 96.063 243.802 23.383.969 -87.465 23.296.504 3.519.297 -21.957.687 557.360 41.755.339 41.755.339Transferler557.360 -557.360Dönem Karı (Zararı)-279.208 -279.208 -279.208Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-19.260 -19.260 -19.260 -19.260Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 96.063 243.802 23.383.969 -106.725 23.277.244 3.519.297 -21.400.327 -279.208 41.456.871 41.456.871Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI85.296 4.359.261Dönem Karı (Zararı)-279.208 41.739Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-279.208 41.739Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler561.461 -131.196Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler585.176 57.910Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler49.337 -30.319Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler49.337 -24.690Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -5.629Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler100.139 -82.507Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler100.139 -47.406Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -35.101Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-76.280Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-39.913Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler64.614Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri62.137Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-163.118Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-173.191 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-196.957 4.347.737Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.711.809 3.699.767İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.044 695.098İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.725.853 3.004.669Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.289 187.380İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.289 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 187.380Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-297.018 3.475.592Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)205.099 1.286.325Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.975.820 -4.638.345İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.009.004 -4.739.300İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)33.184 100.955Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-44.837 128.196Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -124.595İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -135.289İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 10.694Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)295.308 106.211İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-77.209 227.206Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 398.612Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-77.209 -171.406Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları85.296 4.258.280Ödenen Faiz0 -62.137Alınan Faiz0 163.118YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 121.931Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 121.931Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 121.931FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -3.092Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -3.092YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)85.296 4.478.100NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)85.296 4.478.100DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ303.256 251.623DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ388.552 4.729.723Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 388.552 303.256Ticari Alacaklar5 2.853.950 4.435.208İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar2.832.586 4.417.369İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar21.364 17.839Diğer Alacaklar9 650.864 636.575İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar83.593 83.594İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar567.271 552.981Stoklar7 19.450.720 19.153.702Peşin Ödenmiş Giderler8 147.109 352.208İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler147.109 352.208Diğer Dönen Varlıklar12 12.649 108.246İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12.649 108.246ARA TOPLAM23.503.844 24.989.195TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.503.844 24.989.195DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 17.361 17.361İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17.361 17.361Maddi Duran Varlıklar10 30.715.407 31.125.726Arazi ve Arsalar15.180.795 15.184.907Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri409.537 414.885Binalar2.758.358 2.440.740Tesis, Makine ve Cihazlar10.077.047 10.588.163Taşıtlar412.847 438.244Mobilya ve Demirbaşlar81.212 91.143Özel Maliyetler1.388 38.140Taşıyıcı Bitkiler1.794.223 1.790.111Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar0 139.393Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 239.312Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 0 239.312Ertelenmiş Vergi Varlığı14 0 288.398TOPLAM DURAN VARLIKLAR30.732.768 31.670.797TOPLAM VARLIKLAR54.236.612 56.659.992KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 0 56.672İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 56.672Banka Kredileri0 37.047Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 19.625Ticari Borçlar5 6.160.379 7.944.834İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.471.488 1.300.430İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.688.891 6.644.404Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 66.293 111.130Diğer Borçlar9 1.280.724 1.280.724İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.280.724 1.280.724İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 353.581 58.273İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)180.449 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)173.132 58.273Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 0 3.115Kısa Vadeli Karşılıklar15 226.846 209.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar55.286 37.572Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar171.560 171.560Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 306.370 476.061İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler306.370 476.061ARA TOPLAM8.394.193 10.139.941TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.394.193 10.139.941UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 283 283İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar283 283Uzun Vadeli Karşılıklar15 334.186 251.761Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar334.186 251.761Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 4.051.079 4.512.668TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.385.548 4.764.712TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.779.741 14.904.653ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.456.871 41.755.339Ödenmiş Sermaye13 36.000.000 36.000.000Sermaye Düzeltme Farkları96.063 96.063Paylara İlişkin Primler (İskontolar)243.802 243.802Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 23.277.244 23.296.504Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.277.244 23.296.504Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23.383.969 23.383.969Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-106.725 -87.465Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 238.579 238.579Yasal Yedekler238.579 238.579Diğer Yedekler3.280.718 3.280.718Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-21.400.327 -21.957.687Net Dönem Karı veya Zararı-279.208 557.360TOPLAM ÖZKAYNAKLAR41.456.871 41.755.339TOPLAM KAYNAKLAR54.236.612 56.659.992Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 2.892.283 5.448.538Satışların Maliyeti17 -2.719.370 -5.052.547TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)172.913 395.991BRÜT KAR (ZARAR)172.913 395.991Genel Yönetim Giderleri18 -391.035 -333.267Pazarlama Giderleri18 -170.902 -60.122Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 473.552 438.977Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -505.337 -487.235ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-420.809 -45.656FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-420.809 -45.656Finansman Gelirleri20 63.116 163.118Finansman Giderleri20 -68.176 -62.137SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-425.869 55.325Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri146.661 -13.586Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -21.715 -26.269Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 168.376 12.683SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-279.208 41.739DÖNEM KARI (ZARARI)-279.208 41.739Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-279.208 41.739Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar13 -19.260 -421.296Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -427.884Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 6.588Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.075 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.815 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi4.815 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-19.260 -421.296TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-298.468 -379.557Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-298.468 -379.557http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934201BIST